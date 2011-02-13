تولید پژو 206 و 207 در تبریز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، حسین نقدی پیش از ظهر شنبه در بازدید مدیر عامل تراکتورسازی ایران از کارخانه ایران خودروی آذربایجان افزود: در راستای تولید و افزایش سرانه ملی کشور در اشتغال و به کار گیری نیروهای مستعد و توانمند استان، سایت بزرگ ایران خودر آذربایجان در شهر آذرشهر مهر ماه امسال کلنگ زنی شد که امیدواریم اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به ویژگی های این واحد صنعتی گفت: برای راه اندازی این واحد صنعتی 60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد نیز گروه صنعتی ایران خودرو سرمایه گذاری کرده است.

نقدی حجم سرمایه گذاری در این واحد صنعتی را بیش از دو هزار میلیارد ریال خواند.

وی ادامه داد: هم اکنون 35 هکتار زمین برای راه اندازی این واحد صنعتی خریداری شده که برای فاز اول 60 هزار متر مربع زیربنا آماده شده است.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودروی آذربایجان، در خصوص میزان اشتغالزایی این کارخانه گفت: در فاز نخست بیش از دو هزار و 500 نفر به صورت مستقیم و 15 هزار نفر به صورت غیر مستقیم و با تکمیل سایر فازها بیش از هفت هزار و 500 نفر به صورت مستقیم در این مجموعه صنعتی مشغول به کار خواهند شد.

نقدی در خصوص تولیدات ایران خودرو آذربایجان نیز اظهار داشت: با توجه به توافقات صورت گرفته پژو 206 و پژو 207 در این مجموعه با تولید 25 دستگاه در ساعت و سالانه 200 هزار دستگاه تولید و روانه بازار خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است ایران خودرو آذربایجان تمام مراحل تولید خودرو را دارا باشد و صرفا مونتاژکار نباشد.

نقدی در ادامه با اشاره به ظرفیت های فوق العاده قطعه سازی در آذربایجان شرقی تاکید کرد: راه اندازی ایران خودرو آذربایجان یکی از بهترین فرصت ها برای بهره مندی از ظرفیت های موجود در صنعت قطعه سازی استان است.

وی ابراز داشت: یکی از راهبردی ترین سیاست های این مجموعه بهره مندی از ظرفیت های بومی منطقه است که امیدواریم با راه اندازی این کارخانه شاهد تحقق عملی این موضوع باشیم.

ابوالفتح ابراهیمی مدیر عامل تراکتورسازی ایران نیز در این بازدید با تاکید بر ضرورت ایجاد چنین واحدهای عظیم صنعتی در منطقه اظهار داشت: با توجه به وجود ظرفیت های فراوان در کارخانجات تراکتورسازی ایران، آمادگی همکاری در تمام زمینه ها با ایران خودروی آذربایجان وجود دارد.

وی پس از بازدید از مراحل مختلف راه اندازی این واحد صنعتی اظهار داشت: رعایت اصول مهندسی و تاکید بر فناوری های روز دنیا یکی از ویژگی های برجسته ایران خودروی آذربایجان است که به حتم با راه اندازی آن استان آذربایجان شرقی جایگاهی ویژه در خودروسازی کشور خواهد داشت.