آرسنال مقابل ولورهمپتون پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه امارات مقابل ولورهمپتون پیروز شد. برای آرسنال در این دیدار رابین فن پرسی دو بار در دقایق 16 و 56 گلزنی کرد.
سایر نتایج شب گذشته به این شرح است:
* بیرمنگام یک - استوک سیتی صفر
* بلکبرن صفر - نیوکاسل صفر
* بلکپول یک - آستون ویلا یک
* لیورپول یک - ویگان یک
* وست برومویچ 3 - وستهام 3
* ساندرلند یک - تاتنهام 2
برنامه ادامه رقابت های هفته بیست و هفتم به این شرح است:
یکشنبه 24 بهمن
* بولتون - اورتون
دوشنبه 25 بهمن
* فولهام - چلسی
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 57 امتیاز - 26 بازی
2- آرسنال 53 امتیاز - 26 بازی
3- منچسترسیتی 49 امتیاز - 27 بازی
4- تاتنهام 47 امتیاز - 26 بازی
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18- ویگان 27 امتیاز - 27 بازی
19- وستهام 25 امتیاز - 27 بازی
20- ولورهمپتون 24 امتیاز - 26 بازی
1- منچستریونایتد 57 امتیاز - 26 بازی
2- آرسنال 53 امتیاز - 26 بازی
3- منچسترسیتی 49 امتیاز - 27 بازی
4- تاتنهام 47 امتیاز - 26 بازی
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18- ویگان 27 امتیاز - 27 بازی
19- وستهام 25 امتیاز - 27 بازی
20- ولورهمپتون 24 امتیاز - 26 بازی
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