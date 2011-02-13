آرسنال مقابل ولورهمپتون پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه امارات مقابل ولورهمپتون پیروز شد. برای آرسنال در این دیدار رابین فن پرسی دو بار در دقایق 16 و 56 گلزنی کرد.

سایر نتایج شب گذشته به این شرح است:

* بیرمنگام یک - استوک سیتی صفر

* بلکبرن صفر - نیوکاسل صفر

* بلکپول یک - آستون ویلا یک

* لیورپول یک - ویگان یک

* وست برومویچ 3 - وستهام 3

* ساندرلند یک - تاتنهام 2

برنامه ادامه رقابت های هفته بیست و هفتم به این شرح است:



یکشنبه 24 بهمن

* بولتون - اورتون

دوشنبه 25 بهمن

* فولهام - چلسی