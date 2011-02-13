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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۴

هفته بیست و هفتم لیگ برتر/

آرسنال مقابل ولورهمپتون پیروز شد

آرسنال مقابل ولورهمپتون پیروز شد

تیم فوتبال آرسنال مقابل ولورهمپتون به برتری رسید تا همچنان در کورس قهرمانی رقابت های این فصل لیگ برتر انگلستان باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه امارات مقابل ولورهمپتون پیروز شد. برای آرسنال در این دیدار رابین فن پرسی دو بار در دقایق 16 و 56 گلزنی کرد.

سایر نتایج شب گذشته به این شرح است:
* بیرمنگام یک - استوک سیتی صفر
* بلکبرن صفر - نیوکاسل صفر
* بلکپول یک - آستون ویلا یک
* لیورپول یک - ویگان یک
* وست برومویچ 3 - وستهام 3
* ساندرلند یک - تاتنهام 2

برنامه ادامه رقابت های هفته بیست و هفتم به این شرح است:

یکشنبه 24 بهمن
* بولتون - اورتون

دوشنبه 25 بهمن
* فولهام - چلسی

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 57 امتیاز - 26 بازی
2- آرسنال 53 امتیاز - 26 بازی
3- منچسترسیتی 49 امتیاز - 27 بازی
4- تاتنهام 47 امتیاز - 26 بازی
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18- ویگان 27 امتیاز - 27 بازی
19- وستهام 25 امتیاز - 27 بازی
20- ولورهمپتون 24 امتیاز - 26 بازی  
کد مطلب 1252414

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