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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۷

با کسب تنها یک پیروزی/

تیم بسکتبال ایران در رده آخر تورنمنت بین‌المللی ترکیه ایستاد

تیم بسکتبال ایران در رده آخر تورنمنت بین‌المللی ترکیه ایستاد

تیم بسکتبال زیر 16 سال کشورمان آخرین دیدار خود در تورنمنت بین‎المللی ترکیه را واگذار کرد و در رده آخر جدول رده‌بندی این رقابت‌ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار بسکتبالیست‌های نوجوان کشورمان در تورنمنت بین‎المللی ترکیه روز شنبه مقابل گرجستان برگزار شد. این دیدار که به منظور تعیین رده‌های یازدهم و دوازدهم مسابقات برگزار شد با نتیجه 80 بر 66 به سود گرجستانی‌ها به پایان رسید.

بدین ترتیب تیم بسکتبال زیر 16 سال کشورمان با متحمل شدن این شکست در رده دوازدهم و آخر مسابقات بسکتبال تورنمنت بین‌المللی ترکیه قرار گرفت. نماینده کشورمان در حالی متحمل این شکست شد که در مرحله مقدماتی موفق به کسب پیروزی مقابل گرجستان شده بود.

مسابقات بسکتبال تورنمنت بین‌المللی ترکیه با حضور 12 تیم آسیایی و اروپایی برگزار شد. تیم کشورمان در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها نتیجه دیدار برابر تیم‌های اسلوونی، بلغارستان، چین و فرانسه را واگذار کرد. این تیم در مرحله دوم مسابقات نیز مغلوب رومانی شده بود. پیروزی برابر گرجستان (در مرحله مقدماتی) تنها برد تیم بسکتبال زیر 16 سال کشورمان در تورنمنت بین‌المللی ترکیه بود.

کد مطلب 1252415

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