دیدار تیم اول و دوم اصفهان جذابترین بازی هفته/ روز سخت استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های بعدازظهر یکشنبه با دیدار استقلال و پیکان قزوین آغاز خواهد شد و با تقابل پرسپولیس و راه آهن در غروب همان روز به اتمام می رسد اما تمام حساسیت دیدارهای این هفته نه به این دو بازی بلکه به تقابل دو تیم بزرگ اصفهانی یعنی سپاهان و ذوب آهن است. در زیر نگاهی گذرا به دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر خواهیم داشت:

پیکان قزوین - استقلال تهران

هفته بیست و دوم لیگ برتر با دیدار جذاب پیکان قزوین و استقلال آغاز خواهد شد. استقلال که در دیدار رفت شکست 3 بر صفر را به تیم پیکان تحمیل کرده است، با امید تکرار این پیروزی به قزوین می‌رود. البته پیکان امروز متفاوت از نیم فصل اول است. این تیم با هدایت حمید علیدوستی بهتر از نیم فصل اول لیگ بازی می کند و با جدیت به دنبال رهایی از خطر سقوط به لیگ برتر است.

شاخصه مهم پیکان در هفته‌های اخیر حرکت نوسانی این تیم است. شاگردان علیدوستی که با برتری 3 برصفر مقابل پرسپولیس در هفته پایانی نیم فصل اول اوج گرفته‌اند به همان اندازه که می توانند شگفتی خلق کنند، این قابلیت را نیز دارند که به شاهین بوشهر و ملوان ببازند. باید دید پیکان کدام روی سکه را به استقلال نشان می‌دهد.

نتیجه دیدار رفت: استقلال تهران 3 - پیکان قزوین صفر

صبای قم - فولاد خوزستان

صبا با هدایت عبدالله ویسی روندی روبه رشد را در پیش گرفته است. این تیم پس از متوقف کردن سپاهان، از راه آهن سه امتیاز گرفت و به رده هشتم جدول صعود کرد. صبای قم روز یکشنبه مقابل فولاد خوزستان می ایستد که امتیازی برابر با این تیم دارد (29 امتیاز) و به خاطر تفاضل گل بهتر سکوی هفتم را به خود اختصاص داد. صبا می تواند با برتری مقابل این تیم به روند صعودی خود ادامه داده و به رده هفتم صعود کند. همین مسئله انگیزه شاگردان ویسی را برای کسب یک پیروزی خانگی دوچندان کرده است. ویسی که روزگار جوانی خود را در تیم فولاد سپری کرده و با حضور در کادر فنی این تیم به عرصه مربیگری پای گذاشته برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه‌اش باید تیم سابق خود را قربانی کند.

نتیجه دیدار رفت: فولاد خوزستان صفر - صبای قم صفر

مس کرمان - استیل آذین تهران

دو تیم بازنده دیدارهای هفته بیست و یکم روز یکشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف هم می‌روند. مس کرمان که شروعی ناامید کننده در لیگ برتر داشته است، پس از تحمل دو شکست برابر ذوب آهن اصفهان و شهرداری تبریز به رده پنجم جدول سقوط کرده است. این تیم برای جبران سقوط دو پله‌ای در جدول چاره‌ای جز شکست استیل آذین ندارد.

از قضا حریف مس کرمان نیز به کمتر از سه امتیاز دیدار امروز رضایت نمی دهد. استیل آذین قعرنشین جدول رده بندی است و برای رهایی از شرایط بحرانی موجود باید در تمامی دیدارهای پیش رو حتی اگر خارج از خانه باشد، حداکثر امتیاز را کسب کند. خواست دو تیم برای پیروزی بازی عصر امروز آنها را جذاب و تماشایی می کند.

نتیجه دیدار رفت: استیل آذین یک - مس کرمان یک

تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر

دو تیم تراکتورسازی و شاهین بوشهر با اهدافی متفاوت در جدول رده بندی لیگ برتر تلاش می کنند. تراکتورسازی برای ایستادن در صف مدعیان می جنگد و شاهین بوشهر نیز برای رسیدن به میانه جدول. دو تیم هفته بیست و یکم را با تساوی پشت سر گذاشته‌اند و برای اینکه از اهداف بزرگ خود عقب نمانند به کمتر از سه امتیاز بازی عصر یکشنبه رضایت نمی دهند، به ویژه تیم تراکتورسازی که در خانه بازی می کند و از حمایت هواداران پرشورش بهره می برد.

نتیجه دیدار رفت: شاهین بوشهر صفر - تراکتورسازی تبریز صفر



سایپای البرز - ملوان بندرانزلی

نارنجی پوشان سایپا همانطور که مربیان این تیم وعده داده بودند، مسابقات لیگ برتر را توفانی آغاز کردند و با تحمیل شکست 2 برصفر به صدرنشین جدول رده بندی به رده سیزدهم ارتقا یافتند. تیم سایپا با بهره گیری از عامل انگیزه و پیروزی بزرگی که در هفته بیست و یکم بدست آورد، این هفته پذیرای ملوان بندرانزلی است، تیم سرزمین مادری محمد مایلی کهن. نارنجی پوشان که در بازی رفت موفق شدند ملوان را در انزلی با نتیجه 3 بر 2 شکست دهند، در بازی امروز به دنبال تکرار این پیروزی هستند تا یک گام دیگر به میانه بالای جدول نزدیک شوند. باید دید پورغلامی و شاگردان جوانش این اجازه را به سایپا می دهند یا اینکه سرنوشت بازی رفت برای آنها بازهم تکرار می شود.

نتیجه دیدار رفت: ملوان بندرانزلی 2 - سایپای البرز 3



سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان

بدون شک حساس ترین دیدار این هفته بین دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب آهن در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد. این دو تیم بالانشین جدول رده بندی که چند سالی است، در جمع مدعیان قهرمانی لیگ برتر هستند، جذابیت و حساسیت رقابت‌شان شاید به اندازه شهرآورد تهران نباشد اما خیلی کمتر از آنهم نیست. بازی آنها که هر دو مدعی‌اند تیم اول اصفهان هستند، نصف جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. یکسوی مدعیان زردطلایی و سوی دیگر سپید و سبزپوشان هر دو با انگیزه پیروزی گام به میدانی می گذارند که برخلاف شهرآورد تهران کمتر مساوی تمام می شود.

ذوب آهن که تا همین چند سال گذشته زیر سایه رقیب همشهری خود قرار داشت با هدایت منصور ابراهیم زاده طی فصول اخیر مقابل زردپوشان اصفهان عرض اندام کرده و از نیم فصل اول لیگ ششم تا به امروز به این تیم نباخته است. در هشت بازی اخیر دو تیم که همه در لیگ برتر برگزار شده، ذوب آهن در 6 مسابقه پیروز بوده و تنها دوبار مقابل سپاهان تن به شکست داده است. تیم ابراهیم زاده با این کارنامه جالب توجه در شهرآورد اصفهان مقابل سپاهان می ایستد تا رکورد خود را حفظ کرده و آن را بهبود بخشد. باید دید نبرد تیم اول و دوم اصفهان به سود کدام تیم به پایان خواهد رسید!

نتیجه دیدار رفت: ذوب آهن اصفهان یک - سپاهان اصفهان صفر

نفت تهران - پاس همدان

سقوط آزاد نفت تهران همچنان ادامه دارد. این تیم در آغاز دوباره مسابقات لیگ برتر بازهم باخت تا به رده هفدهم جدول سقوط کند. تیم حسین فرکی که فقط یک امتیاز با انتهای جدول فاصله دارد، برای فرار از منطقه خطر باید در دیدار عصر یکشنبه تیم پاس همدان را شکست دهد، تیمی که اتفاقا شرایطی مشابه نفت دارد و در جمع فانوس بدستان جدول رده بندی است. پاس همدان 12 هفته است که پیروزی نداشته و حاصل ناکامی‌های اخیر برای این تیم سقوط تا رده شانزدهم جدول بوده است. تیم یاوری هم با انگیزه پیروزی رودرروی نفت تهران می ایستد. جنگ دو تیم برای سه امتیاز، بازی امروز آنها را جذاب و تماشایی می کند.

نتیجه دیدار رفت: پاس همدان یک - نفت تهران یک

صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز

زردپوشان آبادانی با هدف جبران شکست‌های هفته‌های نوزدهم و بیستم خود را مهیای ادامه مسابقات لیگ برتر می کردند اما در آغاز دوباره این رقابت‌ها بازهم طعم تلخ شکست را چشیدند. شاگردان "کاسمیرو" پرتغالی که درگیر مشکلات مالی هستند این هفته در خانه میزبان شهرداری تبریز هستند. بازی مقابل تماشاگران بهترین فرصت برای جبران شکست‌های اخیر است، البته اگر تیم شهرداری تبریز به آبادانی ها فرصت بدهد. تیم شهرداری تبریز چهار هفته است نباخته و با پیروزی هفته گذشته برابر مس کرمان به رده چهاردهم جدول صعود کرده است. با شرایطی که تیم شهرداری کار صنعت نفت برای جبران دشوار است.

نتیجه دیدار رفت: شهرداری تبریز 3 - صنعت نفت آبادان 2

پرسپولیس تهران - راه آهن شهرری

سرمربی امروز تیم راه آهن مهدی تارتار است، او که در ابتدای فصل در کادر فنی تیم پرسپولیس حضور داشت و حتی در بازی رفت همراه سرخپوشان موفق شد شکست 2 بریک را به زردپوشان راه آهن تحمیل کند. او همانند سه سال گذشته به عنوان منجی به تیم راه آهن بازگشت و حالا قرار است امروز مقابل تیمی بایستد که فصل را در کنار آن آغاز کرده است.

دایی می داند تارتار تیمش را به خوبی می شناسد و باید با راهکار و روشی تازه مهیای دیدار با راه آهن شود. او که در پایان دیدار با نفت به هواداران پرسپولیس وعده داده است، ناکامی‌های نیم فصل اول را به فراموشی خواهند سپرد، برای تداوم پیروزی‌های خود باید، زمینه شکست تیم راه آهن را فراهم آورد.

نتیجه دیدار رفت: راه آهن شهرری 2 - پرسپولیس تهران 3

- برنامه دیدارهای هفته بیست و دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 24/11/89

* پیکان قزوین - استقلال تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین

* صبای قم - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

* مس کرمان - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

* سایپای البرز - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهراصفهان

* نفت تهران - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

* صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان

* پرسپولیس تهران - راه آهن شهرری، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

- جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان هفته بیست و یکم به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 42 امتیاز

2- استقلال تهران 37 امتیاز - سه پله صعود

3- سپاهان اصفهان 36 امتیاز (یک بازی کمتر) - یک پله سقوط

4- تراکتورسازی تبریز 35 امتیاز

5- مس کرمان 34 امتیاز - تفاضل گل 8+ - 2 پله سقوط

6- پرسپولیس تهران 33 امتیاز

7- فولاد خوزستان 29 امتیاز - تفاضل گل 13+ - یک پله صعود

8- صبای قم 29 امتیاز - تفاضل گل 5+ - یک پله صعود

9- صنعت نفت آبادان 28 امتیاز (یک بازی کمتر) - 2 پله سقوط

10- ملوان بندرانزلی 26 امتیاز - یک پله صعود

11- راه آهن شهرری 25 امتیاز - یک پله سقوط

12- شاهین بوشهر 23 امتیاز - تفاضل گل 2-

13- سایپای البرز 23 امتیاز - تفاضل گل 4 - یک پله صعود

14- شهرداری تبریز 23 امتیاز - تفاضل 9- - سه پله صعود

15- پاس همدان 21 امتیاز - تفاضل گل 8- - یک پله صعود

16- پیکان قزوین 21 امتیاز - تفاضل گل 11- - سه پله سقوط

17- نفت تهران 20 امتیاز - 2 پله سقوط

18- استیل آذین 19 امتیاز