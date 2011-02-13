آیین "طشت گذاری" اردبیل ثبت ملی می شود

اسماعیل نظافت روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: ثبت آیین سنتی طشت گذاری در فهرست آثار ملی در واقع ثبت بخشی از ویژگیهای شکلی و نمادین عزاداری اردبیل است.

وی با بیان اینکه طشت گذاری بخش نمادین عزاداری مردم این استان و بویژه آیین مختص اردبیل است، اضافه کرد: این آیین جزو قدیمی ترین سنتها و مناسک ایرانی است که بیش از 300 سال قدمت داشته و همزمان با 27 ذی الحجه در مساجد اردبیل با آداب و رسوم خاصی برگزار می شود.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی استان افزود: با نگاهی به تاریخچه عزاداری در کشور، فرهنگ عزاداری اردبیل از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و تلاش مسئولان استان در راستای ثبت این آیین سنتی در فهرست میراث معنوی کشور، قابل تقدیر است.

وی در عین حال ابراز داشت: با وجود این مکتب عزاداری در اردبیل این قابلیت را دارد که به صورت جامع، مجزا و به عنوان یک میراث معنوی ماندگار در فهرست آثار ملی ثبت شود.

نظافت با بیان اینکه ثبت بخش نمادین سنتی عزاداری اردبیل معرف همه جانبه جایگاه اردبیل به عنوان خاستگاه تشییع نیست، تصریح کرد: بی شک ثبت بخشی از این آیین توان ارزش گذاری به عشق خالصانه مردم این منطقه به ائمه معصومان (ع) و قابلیت انتقال همه ارزشهای معنوی موجود در فرهنگ عزاداری به نسلهای آتی را نخواهد داشت.

وی طشت آب را در این آیین، نماد فرات و دست زدن عزاداران به طشت را نماد بیعت با سالار شهیدان عنوان کرد و یاد آور شد: این مراسم سنتی مختص شهر اردبیل بوده، اما در سالهای اخیر به تدریج در شهرهای زنجان، بناب، تالش و بعضی از شهرهای آذری نشین کشور مورد اقبال واقع شده و با شکوه خاصی برگزار می شود.

آیین طشت گذاری یکی از مراسم سنتی عزاداری در ماه محرم است که از آیینها و آداب عزاداری و تعزیه منسوب به منطقه اردبیل بوده و از سه روز مانده به محرم در بیش از 41 مسجد و حسینیه این شهر شهر برگزار می شود.

در اردبیل قدیم عزاداری محرم از بیست و هفتم ماه ذیحجه و با برگزاری مراسم طشت گذاری در مسجد جامع این شهر آغاز می شد و از روزهای بعد مساجد دیگر نیز به نوبت طشت گذاری و طشت گردانی می کردند. امروزه نیز این مراسم با اندک تغییراتی در چندین روز با شور و حال خاصی در اماکن مخصوص مثل حسینیه اوچدکان، مسجد جامع، مسجد اعظم و... برگزار می شود.

به اعتقاد پژوهشگران و محققان دینی، اردبیل سهم بسزایی در اعتلا فرهنگ و تمدن شیعی و علوی کشور داشته و این شهر با 600 سال سابقه عزاداری از جایگاه و پایگاه خاصی در تشیع و مکتب علوی برخوردار می باشد، چنانچه سنت طشت گذاری در اردبیل نیز بیش از 500 سابقه و قدمت داشته و امروز به عنوان یک فرهنگ اصیل مستند و قابل اتکا معرفی می شود.

طشت گذاری در تمام روستاهای استان اردبیل نیز با نظم و ترتیب زمانی و مکانی خلل ناپذیر و البته با آداب و رسوم مخصوص هر روستا که در ظاهر شاید اختلاف بسیار اندکی با هم داشته باشند اما در محتوا یکی هستند، برگزار می شود.

گفتنی است تاکنون دو اثر معنوی "اذان رحیم موذن‌زاده اردبیلی" و "کوچ عشایر" به عنوان آثار فاخر و ارزشمند استان اردبیل، در سالهای گذشته در فهرست معنوی کشور ثبت شده است.

آیین طشت گذاری ماه محرم اردبیل به عنوان سومین اثر معنوی و موسیقی "موغام" به عنوان چهارمین اثر معنوی استان قرار است در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شود.

