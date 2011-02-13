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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

جام تختی انتخابی جام جهانی و بازیهای آسیایی شد

جام تختی انتخابی جام جهانی و بازیهای آسیایی شد

رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی به عنوان رقابتهای انتخابی جام جهانی روسیه و قهرمانی آسیا در ازبکستان قلمداد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد که با فشارهای بسیاری از سوی منتقدان برای برگزارنشدن مسابقات انتخابی روبرو بود تصمیم گرفت تا در اولین گام جام تختی  به عنوان انتخابی دو رویداد جام جهانی و قهرمانی آسیا در نظر گرفته شود. بر این اساس نفرات برتر این رقابتها اواخر اسفندماه درجام جهانی روسیه و اواخر اردیبهشت ماه در قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان شرکت می کنند.

همچنین کادر فنی تیم ملی اعلام کرده است رقابتهای انتخابی برای حضور در رقابتهای جهانی ترکیه که گزینشی المپیک محسوب شده و شهریورماه سال 90 در شهر استانبول برگزار می شود، در تیر ماه سال آینده با حضور تمامی مدعیان برگزار خواهد شد.

رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای 6 تا 8 اسفندماه درجزیره کیش برگزار می شود.

کد مطلب 1252419

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