سران عرب دیگر به واشنگتن اعتماد ندارند/ تردید و ترس مقامات عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، لس آنجلس تایمز در مطلب خود می نویسد : کاخ سفید در حال فشار آوردن بر حکومت های خودکامه موجود در خاورمیانه است تا این کشورها اصلاحاتی را در اقتصاد و سیاست خود به وجود بیاورند.

لس آنجلس تایمز می نویسد : این اقدام واشنگتن با توجه به تعهدات کاخ سفید در قبال همپیمانان خود انجام می شود و پس از تونس و مصر، ایالات متحده نمی خواهد همپیمان دیگری را در خاورمیانه از دست بدهد.

بر همین اساس تنها یک روز پس از کنار فتن "حسنی مبارک"، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا از "عبدالله دوم" پادشاه اردن خواست تا گشایش سیاسی در این کشور را با سرعت بیشتری انجام بدهد.

به نوشته این روزنامه، اوباما به عبدالله دوم وعده داده که آمریکا از انجام اصلاحات در اردن حمایت می کند و مطمئنا چنین رویه ای موجب برقراری ثبات در خاورمیانه می شود.

در همین رابطه یک دیپلمات عربی که خواست نامش فاش نشود به لس آنجلس تایمز گفت : برخی از دیپلماتهای کشورهای خاورمیانه پس از تحولات مصر از خود می پرسند که در صورت به راه افتادن تظاهرات های ضد دولتی در کشورهای آنها همانند مصر، حمایت کاخ سفید از این کشورها چگونه خواهد بود. رهبران این کشورها هر گز لحظه ای را که اوباما گفت : "زمان آن فرا رسیده تا مبارک برود" را از یاد نمی برند.

بر همین اساس، کاخ سفید هم اکنون سرگرم اطمنیان بخشی به حکومت های این دسته از کشورهاست که حمایت آمریکا از آنها همچنان ادامه خواهد داشت و وزارت خارجه آمریکا به طور خاص با ارسال پیغامهایی متحدان آمریکا در خاورمیانه را نسبت به ادامه حمایت های واشنگتن امیدوار کرده است.

با این وجود کشورهای همپیمان آمریکا در خاورمیانه بویژه کشورهای عربی با توجه به روند تحولات مصر و موضع آمریکا در این خصوص، اکنون تردیدهای زیادی درباره ادامه حمایت واشنگتن از خود در صورت مواجه شدن با موج اعتراضات مردمی دارند.

بر همین اساس، در این میان بیشترین تردید در عربستان سعودی و حاکمان این کشور دیده می شود.