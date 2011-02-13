بیانیه شماره 4 شورای ارتش مصر؛ مایه خرسندی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی نیروهای مسلح مصر در بیانیه شماره چهار خود اعلام کرد : به تمام توافقات و معاهده های منطقه ای و بین المللی که مصر امضا کرده است از جمله توافقنامه کمپ دیوید پایبند خواهد بود.

از نخستین روزهای قیام مردمی مصر و پیش بینی تحلیلگران مبنی بر سقوط حتمی حسنی مبارک رئیس جمهور دیکتاتور مصر رژیم صهیونیستی به شدت از رویدادهای این کشور نگران بود چرا که هر گونه تغییری در مصر زیان های جبران ناپذیری را برای صهیونیست ها به همراه می گذاشت.

مصر نخستین کشور عربی بود که با رژیم صهیونیستی توافقنامه صلح موسوم به کمپ دیوید را مضا کرد. کمپ دیوید نام پیمانی است که به وسیله انور سادات، رئیس جمهور وقت مصر و مناخیم بگین، نخست وزیر وقت رژیم اسرائیل در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ به امضا رسید.

پیمان کمپ دیوید پس از دوازده روز مذاکرات مخفی وبا میانجیگری ایالات متحده درکمپ دیوید که یکی ازاستراحتگاه‌های ریاست جمهوری در آمریکا است ، نهایی شد و در۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ با حضور جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا در کاخ سفید به امضا نهایی رسید.

پیمان کمپ دیوید اولین پیمان صلح میان طرفین جنگ اعراب و رژیم اسرائیل بود که به صلح میان دو طرف انجامید. انور سادات اولین رئیس وقت یک کشور عربی از طرفین جنگ اعراب و اسرائیل بود که به صلح با صهیونیستها و به رسمیت شناختن این کشور اقدام کرد. وی به سبب این اقدام خود، دو سال بعد در هنگام یک رژه نظامی ترور شد.

رژیم صهیونیستی در ابتدای انقلاب مردمی مصر به هر وسیله ای برای باقی ماندن حسنی مبارک هم پیمان استراتژیک خود در قدرت متوسل شده بود.

افزایش کمک نظامی و نیرو در مرز با مصر و نیز اجازه به مصر برای استقرار نیروهای خود در صحرای سینا از جمله اقدامات ابتدایی رژیم صهیونیستی برای حفظ هم پیمان عرب خود بود.

کابوس رژیم صهیونیستی از سقوط مبارک و هر گونه تغییری در مصر زمانی تشدید شد که آمریکا اصلی ترین هم پیمان استراتژیک این رژیم همچون گذشته مواضع خود را به هنگام قیام مردمی در کشورهای مختلف تغییر داد و با اعلام حمایت از انقلاب ملت مصر بر کناره گیری حسنی مبارک از قدرت تاکید کرد.

عزم و اراده مردمی مصر برای به ثمر رساندن اهداف خود خواب را از چشمان رژیم صهیونیستی ربوده بود و مقامات این رژیم تا لحظه سقوط مبارک و واگذاری قدرت به شورای عالی نیروهای مسلح مصر و بیانیه چهارم این رژیم از هر گونه اظهار نظری خودداری کرده بودند.

سرانجام بیانیه اخیر ارتش مبنی بر اینکه قاهره به تمامی توافقنامه های بین المللی از جمله کمپ دیوید پایبند است رژیم صهیونیستی را به سخن واداشت.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته در بیانیه ای از موضع اخیر ارتش مصر استقبال کرد. در این بیانیه آمده است: معاهده صلح میان مصر و اسرائیل به نفع دو کشور است و این توافقنامه سنگ بنای صلح و ثبات در کل خاورمیانه است.

"یووال اشتینیتز" وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز از این بیانیه استقبال و اعلام کرد که از بیانیه شورای عالی نیروهای مسلح مصر بسیار خرسند است.

وی افزود: تعهد مصر به پایبندی به تمامی توافقنامه های بین المللی تنها به نفع اسرائیل نیست بلکه برای مصر نیز سودمند است.

مقامات رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند که به احتمال بسیار زیاد فردا دوشنبه سفارت خود را در قاهره بازگشایی خواهند کرد.

اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی در حالی مطرح می شود که ملت مسلمان مصر با توافقنامه ننگین کمپ دیوید مخالف هستند و احتمالا نسبت به تصمیم اخیر ارتش مصر اعتراض خواهند کرد.