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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۹

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

اسلام آباد مسئول تاخیر در برگزاری نشست سه جانبه است

اسلام آباد مسئول تاخیر در برگزاری نشست سه جانبه است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای از تاخیر در برگزاری نشست سه جانبه با افغانستان و پاکستان به دلیل بازداشت یکی از کارکنان کنسولگری ایالات متحده در لاهور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "پرس تراست" هندوستان، "فیلیپ جی کراولی" در بیانیه ای اعلام کرد: در پی بازداشت یکی از کارکنان کنسولگری ایالات متحده در لاهور، آمریکا نشست سه جانبه خود با افغانستان و پاکستان را به دلیل روابط تیره واشنگتن-اسلام آباد به تعویق انداخت. 

کراولی در این بیانیه اظهار داشت: در سایه تغییرات سیاسی در روابط واشنگتن-اسلام آباد و پس از گفتگو با مقامات افغانی و پاکستانی در واشنگتن، تصمیم گرفتیم تا نشست سه جانبه را که قرار بود 23 و 24 فوریه (4 و 5 اسفند ماه) برگزار شود، به تعویق بیندازیم.

کراولی تاریخ جدید برگزاری این نشست را اعلام نکرد اما انتظار می رود که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، "شاه محمود قریشی" وزیر خارجه پاکستان و "زلمای رسول" همتای افغانی اش در گفتگوهای سه جانبه در واشنگتن شرکت کنند.

برگزاری این نشست در حالی به تاخیر افتاد که "ریموند دیویس" روز پنج شنبه 7 بهمن با شلیک گلوله دو موتور سوار را در شهر لاهور از پای در آورد و سومین نفر هم نیز درحالی که سعی در فرار از صحنه درگیری بود به وسیله یک خودروی کنسولگری آمریکا که به منظور کمک به دیویس به محل حادثه نزدیک می‌شد، زیر گرفته و کشته شد.

این رویداد خشم پاکستانی را بر انگیخت اما ایالات متحده ابتدا برای خواباندن احساسات ضد آمریکایی در این کشور اعلام کرد که از هر کمکی برای روشن شدن این رویداد مضایقه نخواهد کرد.
کد مطلب 1252424

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