به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت 15 کشور اسلامی شامل کشورهای الجزایر، بنگلادش ، پاکستان ، ترکیه، سودان، سوریه، عراق، عربستان سعودی، قزاقستان، ازبکستان، مالزی، مصر، یمن ، اندونزی و تانزانیا که اکثر آنها دارای جمعیتی بیش از ده میلیون نفر هستند، حاکی از آن است که در میان این کشورها، مصر با 32 وزارتخانه دارای بیشترین و ازبکستان با 16 وزارتخانه دارای کمترین وزارتخانه می باشند.

میانگین تعداد وزارتخانه های کشورهای اسلامی 23.3 وزارتخانه است که در مقایسه با کشورهای گروه اول و دوم از رقم بالایی برخوردار می باشد.

مقایسه عناوین وزارتخانه های پیشنهادی برای تشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران با وزارتخانه های کشورهای اسلامی حاکی از ان است که تمامی کشورهای اسلامی مذکور دارای وزارت امور خارجه می باشند.

از 15 کشور یاد شده 9 کشور دارای وزارت دفاع و 2 کشور دیگر دارای وزارت دفاع ملی و 4 کشور دیگر وزارتخانه های تحت عنوان وزارت دفاع و هواپیمایی دولتی، وزارت دفاع و تجهیزات نظامی ، وزارت امنیت و یا وزارت دفاع و خدمات ملی را دارا می باشند.

در همین حال، وزارت کشور در 13 کشور از کشورهای اسلامی مورد بررسی وجود دارد و دو کشور دیگر نیز دارای وزارتخانه هایی با عنوان وزارت کشور، ارتباطات محلی، محیط زیست و اصلاحات اداری یا وزارت کشور و مبارزه با مواد مخدر می باشند.

گزارش مهر می افزاید: 13 کشور دارای وزارت دادگستری و کشور بنگلادش فاقد وزارت مذکور هستند، عنوان این وزارتخانه در کشور پاکستان وزارت قوانین ، دادگستری و امور پارلمان است.

تعداد 7 کشور از کشورهای اسلامی مورد نظر دارای وزارتخانه ای با عنوان وزارت اطلاعات بوده و برخی از کشورها نیز فاقد وزارتخانه ای با عنوان و یا عنوان مشابه هستند.

همچنین تنها کشور پاکستان دارای وزارتخانه ای با عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و در 8 کشور وزارت دارایی وجود دارد که 3 کشور از آنها علاوه بر وزارت دارایی وزارتخانه ای با عنوان وزارت اقتصاد یا وزارت روابط اقتصادی خارجی را نیز دارا می باشند. در این رابطه وزارتخانه های دیگری با عناوین وزارت برنامه ریزی و دارایی ، وزارت دارایی و گمرکات و وزارت دارایی و اقتصاد ملی مشاهده می شود.

در رابطه با وظایف آموزش و پرورش 10 کشور از کشورهای مزبور دارای وزارت آموزش و 2 کشور دارای وزارت آموزش ملی و 2 کشور دارای وزارت آموزش و فرهنگ می باشند و در یک کشور دیگر نیز وزارت آموزش و تعلیم وجود دارد.

به گزارش مهر، با مقایسه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارتخانه های مشابه در کشورهای اسلامی این نتیجه حاصل می شود که اکثر کشورهای مذکور دارای وزارتخانه در این رابطه می باشند ولی عناوین این وزارتخانه در کشورهای مذکور بسیار متنوع است.

در میان وزارتخانه های کشورهای اسلامی نزدیکترین عنوان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد ملی است که تنها در یک کشور یعنی سوریه وجو دارد. 5 کشور دیگر دارای وزارت فرهنگی می باشند. سه کشور نیز وزارتخانه ای با عنوان فرهنگ و توریسم را دارا می باشند. دو کشور نیز دارای وزارت فرهنگ و اطلاعات و 3 کشور دیگر دارای وزارت اطلاعات و رسانه های جمعی می باشند.

در همین حال، در میان کشورهای اسلامی مورد نظر 12 کشور دارای وزارت بهداشت بوده و سه کشور دیگر در این رابطه دارای وزارتخانه ای با عناوین وزارت بهداشت و جمعیت، وزارت بهداشت و تنظیم خانواده ویا وزارت بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی می باشند.

در رابطه با وزارت خانواده و جوانان تنها 7 کشور دارای وزارتخانه ای مشابه با عنوان مذکور می باشند و عنوان وزارتخانه های موجود در 5 کشور در این رابطه وزارت جوانان و ورزش است. وزارت جوانان، ورزش و توریسم و وزارت کار و توسعه امور جوانان عناوین دیگر را تشکیل داده اند.

نتایج بررسی در رابطه با وزارت کار و توسعه مهارتهای انسانی (کار و اشتغال) نشان می دهد که تعداد 6 کشور دارای وزارت کار و امور اجتماعی و یا وزارت کار و امنیت اجتماعی یا عنوان مشابه می باشد و یک کشور نیز دارای وزارت کار و توسعه امور جوانان می باشند، در سه کشور نیز وزارت کار وجود دارد و بقیه کشورها نیز در این رابطه دارای وزارتخانه ای با عناوین مختلف می باشند.

در رابطه با وزارت منابع طبیعی و محیط زیست (آب و منابع طبیعی و محیط زیست) وزارتخانه هایی با عناوین بسیار متفاوت در تمامی کشورهای اسلامی مذکور وجود دارد و هرگونه دسته بندی آنها خالی از اشکال نمی باشد و مراجعه به فهرست اسامی وزارتخانه ها در این رابطه نتیجه گیری و قضاوت را راحت تر می نماید.

هر 15 کشور اسلامی دارای وزارتخانه ای است که کشاورزی عنوان گرفته است که در این میان، 6 کشور دارای وزارت کشاورزی و بقیه دارای وزارتخانه ای با عنوان وزارت تغذیه، کشاورزی و دامپروری و اصلاح نباتات، وزارت آبیاری و کشاورزی و وزارت کشاورزی ، دامپروری و تعاون می باشند.

در رابطه با وزارت صنایع و معادن و بازرگانی باید گفت در 8 کشور اسلامی وظایف مربوط به بازرگانی و صنعت به عهده دو وزارتخانه جدا گذاشته شده است و فقط 5 کشور دارای وزارتخانه ای می باشند که این دو وظیفه مربوط به یک وزارتخانه است.

در این میان یک کشور دارای وزارتخانه ای با عنوان وزارت صنعت و معدن و یک کشور دیگر دارای وزارتخانه ای با عنوان انرژی و معدن می باشد، به طور کلی تجمیع فعالیتهای مربوط به صنعت، بازرگانی و معادن در یک وزارتخانه به صورت واضح در هیچ یک از کشورهای مذکور ملاحظه نمی گردد.

در میان کشورهای اسلامی مزبور 19 کشور دارای وزارت ارتباطات و 4 کشور دارای وزارت حمل و نقل و ارتباطات می باشند و دو کشور دیگر نیز دارای وزارتخانه ای با عناوین وزارت توسعه و ارتباطات و یا وزارت توسعه و ارتباطات می باشند.

در رابطه با انجام وظایف مربوط به عمران و ساختمان از 15 کشور اسلامی مذکور 14 کشور دارای وزارتخانه می باشد و عناوین این وزارت در کشورهای مذکور متفاوت است. در این میان 6 کشور دارای وزارت مسکن می باشند و عنوان مسکن در اسامی 12 وزارتخانه کشورهای فوق به چشم می خورد.

در میان کشورهای اسلامی ، 6 کشور دارای وزارت حمل و نقل بوده، 4 کشور دیگر دارای وزارت حمل و نقل و ارتباطات می باشند و در برخی از کشورها نیز وزارتخانه هایی با عناوین وزارت کشتیرانی، وزارت راه آهن و یا دفاع و هواپیمایی دولتی وجود دارد.

عناوین وزارتخانه هایی که انجام وظایف مربوط به نفت و نیرو (انرژی) در کشورهای مورد بررسی بسیار متنوع است. در برخی از کشورها وظایف مربوط به صنعت و معدن و منابع طبیعی درکنار وظایف مذکور در یک یا دو وزارتخانه قرار گرفته است.

به طور کلی در بین کشورهای اسلامی 4 کشور دارای وزارت انرژی و منابع معدنی و یک کشور دارای وزارت نفت و 8 کشور دارای دو وزارتخانه جداگانه در رابطه با وظایف مربوط به نفت و منابع معدنی و نیرو هستند، به طور کلی هر کشور در رابطه با امور مربوط به انرژی دارای حداقل یک وزارتخانه است که در بعضی از کشورها این وزارتخانه ها وظایف دیگری را نیز عهده دار است.