شیراز برای نوروز آماده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، هر ساله قبل از فرارسیدن نوروز و حضور گردشگران در فارس و شهر شیراز این کلانشهر توسط مسئولان امر برای پذیرایی از گردشگران و مسافران نوروزی آماده می شود.

آماده سازی فضای شهری شیراز نیز در چند قسمت قابل تقسیم بندی است که شامل رنگ آمیزی معابر، مرمت حفاریهای شهری و ساماندهی به آنها، خط کشی معابر، تعیین محل اسکان مسافران و... است.

در این مابین اما فصل مشترک تمام این اقدامات و پیش بینیها عملکرد دیررس مسئولان و متولیان امر است که باعث می شود که زیباسازی و مناسب سازی فضای شهری تا چند روز قبل از فرارسیدن سال جدید نیز به طول بیانجامد و حتی در برخی از سالها نیز مشاهده شده که رنگ آمیزی معابر و زیباسازی فضای شهری در خود ایام نوروز نیز ادامه داشته است.

امسال نیز که تاکنون (حداقل تا لحظه انتشار خبر) آن طور که باید در شان شیراز باشد عملیات مناسب سازی پذیرایی از مسافران نوروزی به صورت جدی و گسترده در دست اقدام قرار نگرفته و هنوز قامت شهر شیراز برای ایام نوروز آماده نشده است.

پروژه های حفاری هنوز تا این روزها ساماندهی نشده و پاکسازی فضاهای شهری چندان ملموس دیده نمی شود و این امر منجر شده که شهروندان هنوز بوی نوروز را در شهر شیراز حس نکنند.

اما امسال نیز متولیان امر به پیش بینهای هواشناسی توجه چندانی نکرده و عملیاتهای لازم شهری را تا دو ماه قبل از عید به سرانجام نرسانند و اکنون که کمتر از 40 روز به به سال نو باقیست بارشهای گسترده در شیراز اجرای هرگونه عملیاتی را یا متوقف کرده و یا به کندی پیش می برد.

امینی:اقدامات لازم برای مناسب سازی فضای شهری شروع شده است

در این رابطه معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای مناسب سازی فضای شهری شروع شده، افزود: برنامه های گسترده ای را برای آماده سازی شهر برای ایام نوروزپیش بینی کرده ایم و در حال حاضر عملیات خط کشی خیابانها آغاز شده است.

رمضان امینی با بیان اینکه بهسازی معابر نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: از 15 اسفند ماه مجوز حفاری به هیچ ارگان و سازمانی داده نمی شود و اداراتی که اقدام به حفاری در نقاط مختلف شیراز کرده اند باید نسبت به مرمت مسیرهای حفاری اقدام کنند.

وی گفت: در این راستا به ادارات مربوطه مانند مخابرات، توزیع برق شیراز، آبفا، گاز و برق منطقه ای نامه ای ارسال شده ه تا 15 اسفند عملیات حفاری خود را به اتمام برسانند.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز با بیان اینکه شرکت مربوطه در صورت کوتاهی کردن جهت مرمت مسیرها باید پاسخگو باشد، افزود: در حال حاضر تعامل خوبی بین شهرداری و این ادارات وجود دارد که در این راستا باید ادارات مربوطه با شهرداری همکاری کرده تا شهر برای میهمانان نوروزی آماده شود.

عکس تزئینی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر نیز بیان کرد: در سال جاری 700 میلیون تومان برای نصب این تابلوها در معابر اصلی و ورودیهای شهر شیراز در نظر گرفته شده تا مسافران برای پیدا کردن مسیر خود با مشکل رو به رو نشود و در وقت صرفه جویی صورت گیرد.

امینی در رابطه با پاکسازی شهر نیز گفت: امسال نیز مانند سالهای گذشته برای پاکسازی شهر اقداماتی انجام می شود که در این راستا کار پاک کردن بروشورهای تبلیغاتی نصب شده بر روی دیوارها آغاز شده است.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز پیرامون پارکینگ برای مسافران نیز عنوان کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در مناطق مرکزی شهر سازمانها و ادارات این محدوده ملزم به همکاری و در اختیار قرار دادن پارکینگهای خود به ستاد تسهیلات هستند.

امینی اظهار داشت: در حوزه تاکسیرانی و اتوبوس رانی با برنامه ریزیهای انجام شده، اتوبوسهای ویژه گردشگری برای جابجایی مسافران در نظر گرفته شده همچنین بحث اسکان مسافران نوروزی نیز در ستاد تسهیلات مطرح و برای اسکان مسافران نیز تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

همچنین علی زحمتکش عضو شورای اسلامی شهر شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: با توجه به بارندگی در سطح شهر شیراز امکان مرمت، پاکسازی فضای شهری و یا اقداماتی نظیر خط کشیهای خیابانها امکان پذیر نیست.

وی افزود: برنامه ریزیهایی در این راستا انجام شده و در اسفند ماه عملیات پاکسازی شهر و زیباسازی آغاز خواهد شد.

مهدی خانی عضو دیگر شورای اسلامی شهر شیراز نیز به خبرنگار مهر گفت: برای آماده سازی شهر در ایام نوروز سه جلسه برگزار شده و در حال حاضر کارهای مقدماتی در این راستا شروع شده است.

وی با بیان اینکه از سوی شهرداری مسئول آماده سازی شهر تعیین شده، افزود: شهرداری شیراز طبق روال گذشته باید بحث کمپهای ورودی شهر را پیگیری کند و به منظور استقرار و اسکان مسافران در شهر تمهیداتی اتخاذ کنند.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: شهرداری باید با برنامه ریزیهای دقیق برای آماده سازی شیراز قبل از پایان سال اقدام کند تا فضای شیراز برای مسافران آماده باشد.

خانی با بیان اینکه تعداد زیادی مسافر نوروزی وارد شهر می شوند نیز تصریح کرد: دیگر ادارات نیز باید با شهرداری در خصوص ایجاد سرویسهای بهداشتی، اسکان مسافران و... همکاری کنند تا مسافران این ایام را با خوشی پشت سر بگذارند.

وی همچنین بیان کرد: پارکینگهایی برای مسافران آماده سازی شده اما هنوز کمبود پارکینگ در شهر احساس می شود و در این راستا شورای شهر مصوبات خوبی برای احداث پارکنیگ در سطح شهر داشته اما برای امسال آماده نخواهد شد.

به گزارش مهر، به هر حال باید کارها را به گونه ای برنامه ریزی کرد تا در زمان مشخصی عنلیاتهای لازم برای آماده سازی شیراز به پایان برسد چراکه تاخیر در انحام مراحل آماده سازی شهر باعث از کیفیت افتادن اقدامات می شود.