93 درصد اوراق سود سهام عدالت کارکنان دولت در زنجان پرداخت شد

بهزاد نیکخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه 31 هزار و 600 نفر از کارکنان دستگاه‌های دولتی استان مشمول دریافت سود سهام عدالت هستند، افزود: شهر زنجان با داشتن 22 هزار و 854 برگه، 72 درصد اوراق را به خود اختصاص داده است.

نیکخواه مبلغ سود پرداخت شده را بیش از یک میلیارد و 234 میلیون تومان عنوان و خاطر نشان کرد: از کل اوراق، 73 درصد متعلق به 17 سازمان اجرایی است.

وی یادآور شد: مقرر شده بود پرداخت سود از 14 دی ماه آغاز شود که با تمهیدات صورت گرفته در شعب بانک کشاورزی، پرداخت سود سهام از دهم دی در شعب کشاورزی آغاز شده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان زنجان گفت: بیش از 60 درصد مبلغ سود سهام عدالت در هفته نخست پرداخت شد و بیشترین مراجعات کشاورزان نیز در شش ماهه دوم سال بوده است.

نیکخواه با بیان اینکه پرداخت سود سهام عدالت کارکنان دولت از طریق شعب بانک کشاورزی انجام شد، اظهار داشت: این امر در جهت تکریم شایسته کارکنان دولت و با هدف کاهش دادن هزینه و فرصت از دست رفته و کاهش هزینه ناشی از عدم حضور کارکنان سازمان های اجرایی در محل ادارات دولتی پرداخت شد.

وی مبلغ صرفه جویی شده با استفاده از این شیوه و با فرض متوسط حقوق ماهیانه 600 هزار تومان، هر ساعت 2500 تومان و برای 13 هزار نفر ساعت، 32 میلیون و 500 هزار تومان ذکر کرد.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان زنجان گفت: طرح پرداخت سود سهام بیش از 15 هزار نفر در محل ادارات به عنوان یک نوآوری و برای اولین بار در سطح کشور در بانک کشاورزی استان روی داده است.

نیکخواه ادامه داد: مهم‌ترین دستاورد این امر،ارزش‌آفرینی بیشتر به کارکنان دولت، عدم نیاز به مراجعه حضوری و اتلاف وقت در سطح شعب به جهت حجم بالای مشمولان سود و مهم‌تر از همه عدم هرگونه اختلال در روند عادی ادارات و سازمان‌ها ناشی از مراجعه پرسنل به شعب بانک جهت دریافت سود سهام است.