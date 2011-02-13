ریزش پل تاریخی گرگر/ سازه های آبی شوشتر در معرض خطری جدی

به گزارش خبرنگار مهر، نهر گرگر یکی از آثاری است که در فهرست آثار جهانی به عنوان مجموعه بناهای آبی تاریخی شوشتر ثبت شده است. در سواحل این نهر دستکند آثار تاریخی بسیاری وجود دارد که شامل تعدادی بنای آبی، مناظر طبیعی، بافت‌های تاریخی و دسترسی‌هایی است که در رودخانه گرگر برای اتصال بافت تاریخی شوشتر به آب رودخانه و استفاده ساکنان وجود داشته است.

وضعیت پل تاریخی گرگر روز گذشته

پل گرگر در وسط سازه‌های آبی شوشتر طی روزهای اخیر بر اثر بارش‌های باران صدمات جدی دید. این پل که به عنوان معبر اصلی عبور مردم از یک بخش به بخش دیگر شهر محسوب می‌شد در دیماه به دلیل پیش‌بینی برخی آسیب‌ها چندین روز بسته شد اما فرمانداری تشخیص داد که این پل که راه عبور مردم است به‌رغم تاریخی بودن باید باز شود.

باز شدن پل و عبور خودروهای سنگین از دو سمت مسیر یک طرفه پل و بارش‌های شدید باران باعث شد تا وضعیت این پل بیش از پیش بحرانی شود.

وضعیت پل گرگر (امروز)

پل گرگر شوشتر که از دو سال پیش به دلیل نشت تاسیسات آب شهری در دیواره شمالی دچار مشکل شده و خاکهای گوشتی که تکیه گاه این دیواره بوده، فرو ریخته بود، اکنون در شرایط بسیار نابسامانی به سر می برد.

افزایش دبی رودخانه کارون و در شاخه گرگر باعث شد تا برای چندمین بار در روزهای گذشته کارگاه استحکام بخشی پل تاریخی گرگر در شوشتر زیر آب غرق شود.

آسفالت روی پل، شکاف عمیقی دارد که نشان می‌دهد، بخش شمالی پل در حال فروریختن به داخل رودخانه است

اما اکنون شکاف عمیق این پل تاریخی که منجر به ریزش پل می شود و در نتیجه به سازه های آبی شوشتر صدمه وارد می کند نه تنها بیشتر شده بلکه دوستداران میراث فرهنگی و کارشناسان معتقدند که هر لحظه امکان فرو ریختن کامل پل وجود دارد. به نحوی که از صبح امروز (یکشنبه) نیروی های انتظامی برای ممانعت از تردد روی پل در این محل حضور پیدا کرده اند.

همچنین جلسه اضطراری درباره نجات بخشی پل گرگر از ساعت 10 صبح امروز با حضور مسئولان استان خوزستان و شهرستان شوشتر در حال برگزاری است.

نکته دیگر آنکه شکافهای دیواره غربی که از چند روز گذشته آغاز شده و از زیر خانه تاریخی مرعشی ( دفتر پایگاه سازه های آبی شوشتر) تا حمام خان به طول یک کیلومتر ادامه دارد، در حال بازتر شدن است. بنابراین می توان بی توجهی به این مسئله را نیز بحران دیگری برای سازه های آبی شوشتر دانست.

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عکس از مجتبی گهستونی، دبیرانجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خورستان