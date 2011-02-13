اعراب 48 از انقلاب مردم مصر حمایت کردند/ امید به آزادی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، در این تظاهرات که از سوی حزب "بلاد" و برخی از اعضای عرب کنیست رژیم اسرائیل ترتیب داده شده بود آنها ضمن اعلام حمایت از قیام مردم مصر که به سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور این کشور انجامید همچنین خواستار پایان اشغال اراضی فلسطینی از سوی اسرائیل نیز شدند.

" جمال الزحالقه"، "حنین زعبی"، و "واصل طاها" از اعضای حزب بلاد این تظاهرات را رهبری می کردند و پرچم های مصر و فلسطین در این تظاهرات به اهتراز در آمده بودند و بر روی پلاکاردها جمله "مردم قهرمان مصر" و "مبارک مردم خود را از بین برد" بر این پلاکاردها نوشته شده بود.

زعبی در گفتگو با یدیعوت آحارونوت گفت: ما در این شادی شرکت می کنیم زیرا که ما بخشی از یک ملت عربی هستیم و از اینکه قدرت به دست مردم مصر بازگشت خرسند هستیم. آنچه که اتفاق می افتد تنها مربوط به مصر و مبارک نیست بلکه در کل این مسئله مربوط به روابط بین مردم و رژیم هایشان در کشورهای عربی است.

این نمایندگان عرب کنیست همچنین بر این باورند که حرکت در تونس و مصر تنها به جهان عرب ختم نخواهد شد و اسرائیل نیز از آن تاثیر خواهد پذیرفت.

زعبی می گوید: تشکیل کشور فلسطینی ابراز قدرت مردم و حقوق آنهاست. من فکر می کنم که تمامی روابط و مناسبات در منطقه تغییر خواهند کرد.

این نماینده افزود: اسرائیل بر ضعف اعراب تکیه زده اما اکنون پس از آنکه قدرت 30 ساله مبارک بر چیده شد این تغییر کرده و به ما دلگرمی و اعتماد به نفس بیشتری داده و شاید ما هم بتوانیم خودمان را از اشغال رهایی بخشیم.

همچنین دیگر معترضین شرکت کننده در این تظاهرات خواهان پایان اشغال اراضی فلسطینی از سوی اسرائیل و زندگی مردم فلسطینی در کنار یکدیگر شدند.