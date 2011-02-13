دریافت اعتبارات دانشگاه با "من بمیرم تو بمیری"!/ مشکل در پرداخت حقوق

دکتر فرهنگ مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در ارتباط با میزان بودجه های سال 89 که در بخش های مختلف تاکنون به دانشگاه هنر اصفهان اختصاص داده شده است اظهار داشت: در بخش عمران 67 درصد، جاری 75 درصد و همچنین تعمیر و تجهیز که یک ردیف مستقل است 60 درصد بودجه دانشگاه هنر اصفهان از سوی دولت تا ماه یازدهم سال جاری پرداخت شده است.



وی از پیگیری این دانشگاه به منظور دریافت مبالغ باقیمانده بودجه خبر داد و گفت: تقریباً هر روز پیگیر دریافت بودجه دانشگاه هنر اصفهان هستم. ما که هر روز نمی توانیم بگوئیم بودجه دانشگاه را بدهید با این حال معاونت پشتیبانی وزارت علوم قول داده است تا آخر سال بودجه جاری و عمرانی را صددرصد پرداخت کنند.



رئیس دانشگاه هنر اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با زمان نهایی پرداخت کل بودجه های دانشگاه تاکید کرد: معمولاً تا سقف 95 الی 98 درصد از بودجه تا آخر سال پرداخت می شود ولی در سال جاری تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.



به گفته رئیس دانشگاه هنر اصفهان در صورتی که بخش دیگر بودجه این دانشگاه در زمان مقرر دریافت نشود اعضای هیئت علمی این دانشگاه با کسری حقوق مواجه خواهند شد.



وی افزود: البته در بخش جاری قرار بود 400 میلیون تومان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی که قول آن را داده بودند، پرداخت شود اما این مبلغ را نیز هنوز دریافت نکرده ایم.



مظفر با بیان اینکه تمام پروژه های عمرانی دانشگاه هنر اصفهان در مرحله اجرای عملیات اسکلت ناتمام باقی مانده است، گفت: متاسفانه کار را نیمه تمام نگه داشتیم تا بودجه عمرانی به دانشگاه پرداخت شود. همچنین یک پروژه بزرگ عمرانی داریم که اعتبارات اگر به موقع نرسد متوقف می شود.



وی با اشاره به اینکه دانشگاه هنر اصفهان در آخر هر سال با کسری بودجه مواجه می شود ادامه داد: در آخر هر سال بین 800 میلیون تا یک میلیارد ریال به عنوان کسری بودجه در اختیار دانشگاهها قرار می گرفت و به دانشگاهها کمک می کرد تا آخر سال با مشکل بدتر مواجه نشوند اما امسال به علت صرفه جویی که در بودجه ها پیش آمده ما باید با مشکلات فراوان سال را به اتمام برسانیم.



مظفر با اشاره به اظهاراتی مبنی بر اینکه بودجه درخواستی از سوی دانشگاهها غیرواقعی است، گفت: اگر بودجه ای که روسا مطرح می کنند غیر واقعی است پس هزینه راه اندازی رشته جدید را چه کسی باید پرداخت کند. وقتی رشته ای راه اندازی می شود به انواع امکانات احتیاج دارد.



وی تاکید کرد: اینطور نمی شود که آموزش عالی نیازهای کشور را برطرف کند، کیفیت و استانداردهای بالای آموزشی را طلب کنیم اما برای تجهیزات قدیمی دانشگاهها هزینه متحمل نشویم و دانشگاه اعتباری دریافت نکند.



مظفر با بیان اینکه باید پذیرفت وقتی پولی دریافت نمی شود به آموزش عالی کشور خسارت وارد می شود، یادآور شد: تمام این موارد با یکدیگر رابطه دارد من فکر می کنم بهترین کار درباره اختصاص بودجه به دانشگاهها همان سرانه دانشجویی است.



وی درخصوص سختی های مراحل بودجه های سال های گذشته که دیگر بر اساس سرانه دانشجویی پرداخت نمی شود گفت: بودجه این سالها بر اساس "من بمیرم تو بمیری" دریافت می شود. هر دانشگاهی تلاش خود را می کند تا بخشی از بودجه را دریافت کند اما هر سال دچار کسری بودجه می شویم و در حال حاضر نیز با این سختی ها دانشگاه را می گردانیم.