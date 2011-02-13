بعضی از مدیران فرهنگی کردستان با هنرمندان غریبه اند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، استاندار کردستان در ادامه نشستهای کاری خود با اقشار مختلف مردم این بار میزان اعضای دفتر انجمن سینمای جوانان سنندج و همچنین عده از فیلمسازان و عکاسان برجسته استان بود تا پای صحبت ها و دغدغه ای این قشر بنشیند که البته در این جلسه که در فضایی صمیمی برگزار شد، شرکت کنندگان به راحتی به بیان دغدغه ها و انتقادات خود از وضعیت فعلی استان در حوزه فرهنگ به ویژه سینما پرداختند.

کردستان قطب تولید فیلم کوتاه در کشور است

در ابتدا سیروس ثنایی سرپرست دفتر انجمن سینمای جوانان سنندج ضمن ارائه گزارشی از وعده های عملی نشده مسئولان سابق سخن گفت و افزود: در جریان نشستی که سال 87 با استاندار سابق کردستان داشتیم قرار بود 300 میلیون ریال به انجمن کمک شود که متاسفانه تنها یک شش این اعتبار در اختیار ما قرار گرفت و علیرغم تمامی پیگیری های صورت گرفته نتیجه ای نگرفتیم.

وی عنوان کرد: تولید فیلم کوتاه در استان کردستان طی چند سال اخیر با رشد بسیار خوبی مواجه بوده است و می طلبد که با توجه به جایگاه تاثیرگذار استان در سطح کشور و حتی جشنواره های بین المللی مدیران با حساسیت و توجه بیشتری مسائل این بخش را دنبال کنند.

در ادامه نوبت به بختیار لحیمی رسید که از سال 68 فعالیت در این عرصه را آغاز کرده و در ابتدای سخنان خود گفت: متاسفانه وضعیت صنایع و بخش خصوصی در کردستان برای فعالیت در عرصه سینما و تولید فیلم کوتاه ضعیف است و باید این ضعف با حمایت و کمک ادارات و سازمان های دولتی جبران شود.

وی بیان داشت: برای حرکت بهتر در عرصه فیلم کوتاه در کردستان باید اعتبارات و تسهیلات بیشتری در اختیار فیلمسازان قرار گیرد چرا که سینما در مجموع هنر گرانی است ولی تاثیرگذاری آن در بین مخاطب بسیار زیاد است و با توجه به ورود تکنولوژی های جدید مرز مشخصی هم ندارد.

دستگاه های فرهنگی کردستان هنرمندان را از خود دور می کنند

مسعود مرادسلیمی از عکاسان برجسته کشور که دارا مدرک کارشناسی ارشد در این حوزه است، گفت: متاسفانه دستگاه ها و سازمان های متولی حوزه فرهنگ در استان کردستان با جامعه فرهنگی فاصله گرفته اند و به جای ارتباط نزدیک با هنرمندان آنها را از محیط خود دور می کنند.

وی خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دو نهاد مسئول در حوزه فرهنگ ارتباط مناسبی با جامعه هنری استان ندارند هر چند که با توجه به تغییرات مدیریتی در فرهنگ و ارشاد اسلامی اقداماتی در این بخش آغاز شده است ولی این میزان کافی نیست و باید آن را تقویت کرد.

ماشاالله محمدی، انیمیشن ساز که در جشنواره های معتبر داخلی و خارجی موفق به کسب جایزه شده است نیز، اظهار داشت: هنرمندان این عرصه نیازمند حمایت بیشتر مسئولان هستند و با توجه به هزینه های بسیار زیاد فعالیت در این عرصه، افراد به صورت شخصی توان کار در عرصه های فرهنگی به ویژه سینما را ندارند.

90 درصد اعضای انجمن سینمای جوانان سنندج بیمه نیستند

سالم صلواتی از دیگر فیلمسازان حاضر در این نشست نیز عنوان کرد: در حال حاضر 90 درصد از فعالین حوزه فیلم کوتاه و اعضای انجمن سینمای جوانان دفتر سنندج فاقد بیمه و شغل مناسبی هستند که این عدم امنیت شغلی بر روی فعالیت های کاری آنها نیز تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت.

وی فعالین عرصه تولید فیلم کوتاه در استان کردستان را ایثارگران حوزه فرهنگ و هنر عنوان کرد و افزود: فیلمساز با زبانی کار می کند که همه گیر و تاثیرگذار است و با حمایت های دستگاه ها و سازمان های مسئول در این بخش می توان به دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه فرهنگی استان دست پیدا کرد.

وعده های مختلف مسئولان برای حمایت از فیلم کوتاه عملی نشده است

کیوان مجیدی هم در قالب متنی ادبی به بیان دغدغه های جامعه فیلمسازان استان کردستان پرداخت و یادآور شد: سالهاست که در جلسات مختلف و با حضور و مشارکت مدیران دستگاه ها و سازمان های دولتی برگزار می شود که متاسفانه در بیشتر این جلسات وعده های داده می شود و خبری از عملی کردن آنها در میان نیست.

وی یادآور شد: با توجه به تغییر مدیریتی در استان کردستان، از استاندار و همچنین مدیران فرهنگی استان که در سال جاری تغییر کرده اند انتظار داریم که این بار با نظر مساعد نیازهای فیلمسازان و فعالان این عرصه در استان را مورد توجه جدی قرار داده و برای کمک به آنها تلاش کنند.

هنرمندان امنیت شغلی ندارند

رضا احمدیاری که دارنده کارشناسی ارشد انیمیشن است نیز با اشاره به نبود امنیت شغلی در بین هنرمندان استان کردستان، بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر امنیت شغلی برای هنرمندان به ویژه فعالان عرصه فیلم کوتاه و سینما در کردستان وجود ندارد و مدیران دولتی می توانند با برنامه ریزی بهتر این نارسایی را به بهترین شکل ممکن جبران کنند.

توفیق امانی نیز که تاکنون در جشنواره های مختلف موفق به کسب جایزه شده است، در ادامه این نشست خاطرنشان کرد: وعده های که توسط مسئولان داده می شود فقط در حد حرف باقی می ماند و متاسفانه در سالهای گذشته نیز چندین نشست برگزار شده و هیچکدام به نتیجه ای مشخص نرسیده است ولی انتظار داریم که این بار این جلسه منجر به نتیجه ای مناسب برای فیلم کوتاه در کردستان شود.

استان کردستان سینما ندارد

صمد وطن خواه از کمبود امکانات و اماکن فرهنگی و هنری در استان کردستان به ویژه شهر سنندج گلایه کرد و اظهار داشت: مکان های فرهنگی در سطح استان اندک و در صورت وجود نیز موقعیت مناسبی ندارند و به همین دلیل لازم است که این بخش نیز مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

هیوا صوفیه از فیلمسازان و مستند سازان استان کردستان هم تنها به گفتن یک جمله بسنده کرد و بیان داشت: استان کردستان سینما ندارد.

در ادامه این جلسه استاندار کردستان نیز در صحبت های خود به بخشی از نگرانی های فیلمسازان اشاره کرد و از رفع مشکلات و نارسایی های این حوزه خبر داد.