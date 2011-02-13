لرستان همچنان بیکارترین استان کشور/ جهش اشتغال در آمار!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استان لرستان با دارا بودن قابلیت های بی نظیر در حوزه آب، خاک، گردشگری، صنعت و انرژی همچنان در ردیف نخستین استانهای بیکار کشور قرار دارد، تا این قابلیت ها در حد بالقوه باقی بماند.

این در حالیست که در آخرین آمار مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان عنوان کرده است که آمار ایجاد شغل در لرستان طی سالجاری از مرز 23 هزار شغل هم گذشته است.

تحقق 103 درصدی تعهدات اشتغال در استان لرستان!

حامد ویسکرمی که در دیدار با امام جمعه خرم آباد این سخنان را مطرح می کرد، ادامه داد: با برگزاری جلسات مختلف کارگروه اشتغال استان ما توانستیم تعداد 23 هزار و 878 فرصت شغلی در استان ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه تعهد استان لرستان در زمینه ایجاد اشتغال 23 هزار فرصت شغلی بوده است، عنوان کرد: این در حالیست که اشتغال محقق شده در سالجاری در سطح استان از میزان تعهدات هم فراتر رفته است.

عکس ها تزئینی است

این مسئول ادامه داد: این تعداد اشتغالزایی معادل 103.8 درصد از تعهد ایجاد اشتغال دستگاههای اجرایی استان است که در این مدت تحقق یافته و امیدواریم تا پایان سال‌جاری این روند رو به رشد آن ادامه داشته باشد.

روند تحقق تعهدات اشتغال در استان لرستان مطابق آمارها در حالیست که این میزان در واقعیت قابل لمس نیست به طوریکه همچنان نه تنها مسئولان بلکه مردم استان لرستان مهم ترین دغدغه خود را اشتغال و بیکاری می دانند.

جهش 10 هزار نفری در تعداد فرصت های شغلی در یکماه!

با این حال به نظر می رسد روند اخذ آمار اشتغال در استان لرستان نیز کمی شبهه انگیز باشد به طوریکه پیش از این مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان در کمتر از یک ماه قبل آمار تحقق اشتغال در استان را بیش از 14 هزار شغل عنوان کرده بود.

با این اوصاف کمی عجیب به نظر می رسد در استانی که در مدت زمان 10 ماه 14 هزار شغل ایجاد شده است این آمار با گذشت یک ماه با افزایش حدود 10 هزار نفری به 23 هزار و 878 فرصت شغلی برسد.

به هر حال حتی در صورت قبول این جهش در ایجاد اشتغال در لرستان این میزان در واقعیت و در فضای جامعه قابل لمس نیست چرا که باید این تغییر و تحول قابل توجه دست کم تغییرات محسوسی در دغدغه های مردم به دنبال داشته باشد.

این در حالیست که همچنان لرستانیها از بیکاری به عنوان چالش اول استان نام می برند و همه جوانان این استان نگران آینده شغلی خود هستند.

آماری بیکاری لرستان آنگونه که بزرگنمایی می شود نیست!

با این اوصاف معاون برنامه ریزی استانداری لرستان معتقد است که آمار بیکاری در استان لرستان به گونه ای که اعلام می شود و از آن بزرگنمایی صورت می گیرد نیست.

محمد رضا ملکی راد که در آخرین جلسه ای که خبرنگاران موفق به حضور در جلسه کارگروه اشتغال استان شدند سخن می گفت: عنوان کرد: مرجع آمارهای مربوط به بیکاری آمارهایی است که از سوی مرکز آمار کشور به صورت فصلی اعلام می شود.

وی با تاکید بر اینکه روی آمار نمی توان به صورت قطعی "قسم حضرت عباس خورد!"، ادامه داد: امیدواریم در آمارهای فصلی جدید که در زمینه بیکاری ارائه می شود آثار اشتغال ایجاد شده در استان را ببینیم.

سخنان معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در حالی مطرح می شد که ما در انتظار ارائه آمار اشتغال و بیکاری فصل پاییز بودیم ولی هنوز آماری از سوی مرکز آمار و سایر متولیان اعلام نشده است تا بتوانیم تاثیر اشتغال ایجاد شده در استان را در تغییر جایگاه بیکارترین استان کشور در میان سایر استانها مشاهده کنیم.

فارغ التحصیلان ما دنبال پشت میز نشینی هستند

به هر روی محمد رضا ملکی راد در همان جلسه در سخنانی با تایید دقت به کار رفته در اخذ آمار اشتغال استان، گفت: ما در آمار گرفته شده تعداد نیروهای فعال در زمینه مسکن مهر و ...را نیز به حساب نیاروده ایم.

وی باهم با تکرار دوباره حرف هایش ادامه داد: اگر بازنگری واقعی از اشتغال ایجاد شده طی سالهای اخیر در استان صورت گیرد بیکاری استان آنچه که بیان می شود نیست.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان افزود: آن میزان که عده ای دارند می نالند از بیکاری و فقر استان لرستان ما نه فقیر هستیم و نه بیکاری ما بالا است.

ملکی راد با طرح این سوال که آیا کشاورزی که در سال 12 تن در هکتار محصول برداشت می کند بیکار و فقیر است؟، یادآور شد: من نمی گویم هیچ مشکلی در استان وجود ندارد ولی داشته هایمان را بیان کنیم و برای آنچه نداریم برنامه ریزی کنیم تا به اهداف برسیم.

وی با انتقاد از اینکه برخی از بیکاران لرستانی دنبال پست مدیریتی و پشت میز نشینی هستند، گفت: امروز فارغ التحصیلان کشاورزی ما به دنبال شغل دولتی هستند در صورتیکه اگر آنها دنبال دریافت تسهیلات و ورود به بازار کار باشند بیکاری کاهش خواهد یافت.

هر کس شک دارد بیاید کد ملی افراد را بگیرد!

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در نشست خبری خود با رسانه ها نیز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد آمار ایجاد اشتغال در استان گفت: ما با افتخار اعلام می کنیم که 100 درصد تعهد استان در زمینه ایجاد اشتغال محقق شده است.

ملکی راد در مورد علت ملموس نبودن این آمار در سطح جامعه و شبهه در مورد جهش یکباره تحقق اشتغال استان هم گفت: هر کسی در زمینه رقم ایجاد فرصت های شغلی در استان تردید دارد بیاید تا ما نام و مشخصات افرادی که صاحب کار شده اند را با کد ملی به وی نشان دهیم!

وی با تاکید بر اینکه لرستان در زمینه تحقق تعهدات حوزه اشتغال جزء استانهای موفق کشور بوده است، تصریح کرد: اگر کسی اصرار دارد که آمار ما غیرواقعی است ما اثبات می کنیم چرا که افراد صاحب شغل شده قابل شمارش و اندازه گیری هستند!

آثار بیکاری در لرستان مشهود و ملموس است

این سخنان در حالی مطرح می شود که به زعم مردم، مسئولان و کارشناسان اشتغال و بیکاری در حال حاضر یکی از مسائل جدی استان است. مطابق اظهار نظر کارشناسان امر بیکاری در هر جامعه ای آثاری دارد که در لرستان عمده این آثار در بخش های مختلف ملموس است.

به هر روی اگر مردم از میزان بیکاری در استان لرستان گلایه مند هستند به این دلیل است که هر کدام به نوبه خود و در ابعاد مختلف با این چالش برخورد داشته اند. پس نفی نرخ بالای بیکاری در استان لرستان به نظر دردی را در این حوزه درمان نمی کند.

از سوی دیگر روند ایجاد اشتغال در استان لرستان نیز روند قابل لمسی از سوی مردم و حتی کارشناسان امر نیست. به طوریکه لرستان در طول سالهای اخیر به هیچ عنوان از صدر جدول استانهای بیکار کشور تکان نخورده است تا همچنان از این استان به عنوان بیکارترین استان کشور یاد شود.

.........................................

گزارش: صدیقه حسینی