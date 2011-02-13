رویایم مدال المپیک است/ در مسابقات لیگ ریسک نکردم

صادق گودرزی، کشتی گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: پس از کسب مدال نقره در رقابتهای جهانی مسکو قول دادم با کسب مدال طلا در بازیهای آسیایی این مدال را جبران کنم.
دارنده مدال نقره جهان ادامه داد: با کسب مدال طلا در بازیهای آسیایی گوانگجو برنامه جدیدم برای موفقیت در رقابتهای المپیک لندن آغاز شده است و در اولین گام باید در مسابقات جهانی ترکیه در سال آینده سهمیه حضور در این مسابقات را کسب کنم.
دارنده مدال طلای آسیا تاکید کرد: به همین منظور پس از بازگشت از گوانگجو تمریناتم را در تهران از سر گرفتم تا بتوانم آمادگیام را حفظ کنم و اولین برنامهام حضور در رقابتهای لیگ برتر بود اما از آنجائیکه نمی خواستم ریسک کنم و اهداف کوتاه مدت را فدای اهداف بلندمدت کنم تنها در یک دیدار آنهم در فینال لیگ به میدان رفتم.
وی افزود: بهرحال شکست در رقابتهای لیگ که تک مسابقه رودررو است امری طبیعی است اما به این دلیل از مربیان و مسئولان باشگاه نفت عذرخواهی می کنم، چون احتمال داشت با پیروزی من تیم نفت قهرمان شود.
این کشتی گیر ملی پوش ایران تصریح کرد: سطح رقابتهای جهانی با بازیهای آسیایی متفاوت است و باید تمریناتم را سخت و با برنامه دنبال کنم تا بتوانم مقابل رقبایی همچون "دنیس چارگوش" روس به پیروزی برسم.
گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: هدفم کسب مدال در رقابتهای المپیک لندن است و برای رسیدن به یک مدال خوشرنگ همه سختیهای را به جان می خرم.
صادق گودرزی روز 19 بهمن ماه در دیدار فینال لیگ برتر کشتی آزاد مقابل ایمان محمدیان کشتی گیر تیم شهدای جویبار شکست خورد و به نوعی باعث از دست رفتن قهرمانی نفتیها شد.
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