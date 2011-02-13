دکتر یحیی قائدی در مورد شاخصه‎هایی که فردی را متفکر پیشرو می‎کند به خبرنگار مهر گفت: نظریه و ایده تازه دادن در آن حوزه معرفتی از شاخص های اصلی متفکر پیشرو است. برای مثال افلاطون بدین سبب افلاطون شد که نظریات فیلسوفان طبیعت‌گرای موجود را تغییر داد و بدین ترتیب متفکر پیشرو می‏شود، به دلیل آنکه فراتر از آنچه که تا حالا بوده علم را رشد می‌دهد.

وی افزود: یا کانت، تجربه‌گرایی حسی انگلیسی را با عقل‌گرایی ترکیب می‎کند و معنای جدیدی به تجربه می‎دهد.

عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم درمورد شیوه مواجهه و گفتگو با این متفکران پیشرو همچنین اظهارداشت: گفتگوی سقراطی بهترین شیوه است که گفتگوی سقراطی دارای شرایط آزاد، برابر و عقلانی است. حالا اگر شیوه مواجهه با این متفکران در ایران را بگوییم که چگونه باید باشد من معتقدم بخشی از متفکران که چه بسا دارای اندیشه‌‌ای نویی هستند و چه بسا آجری به آجرهای موجود اضافه کردند باید نظریاتشان انتشار بیابد. یعنی یک نظریه برای اینکه جا بیفتد و معرفی بشود علاوه بر اینکه جنبه‏های نوآورانه و افزودنی داشته باشد باید فضایی که آن نظریه در آن مطرح می‏شود فضای نشر و انتشار باشد. فضایی که فرد بتواند نظریاتش را آزادانه بدهد.یعنی شرایط آزاد و غیر اجباری بر فضای جامعه حاکم باشد و این مسئله یک گفتگوی آزاد را می‏طلبد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه برای کودکان درمورد کم شدن این متفکران پیشرو در جهان معاصر هم گفت: تعدادشان کم نشده است بلکه خیلی زیاد هم شده است. یعنی با گذشته که می‏سنجیم در قدیم نظریات بزرگتری می‏آمدند و افراد کمتری هم صاحب نظریه بودن و این مسئله سبب شده بود که آن افراد شناخته می‏شدند. ولی الان نظریه‏های بزرگتر پیشتر آمده‎اند و افراد متعدد با نظریه‏های جزیی‏تر می‏آیند. بنابراین برای اینکه این افراد شاخص بشوند زمان می‏برد .

این نویسنده ومترجم درپایان یادآورشد: اگر در گذشته ما افلاطون را داشتیم به فرض حالا هابرماس را داریم و یا دیگرانی که در حوزه ادبیات و فلسفه جاهای دیگر داریم. حتی براساس عقل هم نیست که تصور کنیم هرچه که جلوتر می‏رویم متفکران پیشرو کمتر می‏شوند در آنصورت باید تمدن سیر نزولی طی کند در حالیکه چنین نیست و تمدن بشری رشد و پیشرفت کرده است به همین دلیل باید گفت متفکران و نظریه‏های آنان هم رشد پیدا کرده است.