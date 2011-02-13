دکتر یحیی قائدی در مورد شاخصههایی که فردی را متفکر پیشرو میکند به خبرنگار مهر گفت: نظریه و ایده تازه دادن در آن حوزه معرفتی از شاخص های اصلی متفکر پیشرو است. برای مثال افلاطون بدین سبب افلاطون شد که نظریات فیلسوفان طبیعتگرای موجود را تغییر داد و بدین ترتیب متفکر پیشرو میشود، به دلیل آنکه فراتر از آنچه که تا حالا بوده علم را رشد میدهد.
وی افزود: یا کانت، تجربهگرایی حسی انگلیسی را با عقلگرایی ترکیب میکند و معنای جدیدی به تجربه میدهد.
عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم درمورد شیوه مواجهه و گفتگو با این متفکران پیشرو همچنین اظهارداشت: گفتگوی سقراطی بهترین شیوه است که گفتگوی سقراطی دارای شرایط آزاد، برابر و عقلانی است. حالا اگر شیوه مواجهه با این متفکران در ایران را بگوییم که چگونه باید باشد من معتقدم بخشی از متفکران که چه بسا دارای اندیشهای نویی هستند و چه بسا آجری به آجرهای موجود اضافه کردند باید نظریاتشان انتشار بیابد. یعنی یک نظریه برای اینکه جا بیفتد و معرفی بشود علاوه بر اینکه جنبههای نوآورانه و افزودنی داشته باشد باید فضایی که آن نظریه در آن مطرح میشود فضای نشر و انتشار باشد. فضایی که فرد بتواند نظریاتش را آزادانه بدهد.یعنی شرایط آزاد و غیر اجباری بر فضای جامعه حاکم باشد و این مسئله یک گفتگوی آزاد را میطلبد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه برای کودکان درمورد کم شدن این متفکران پیشرو در جهان معاصر هم گفت: تعدادشان کم نشده است بلکه خیلی زیاد هم شده است. یعنی با گذشته که میسنجیم در قدیم نظریات بزرگتری میآمدند و افراد کمتری هم صاحب نظریه بودن و این مسئله سبب شده بود که آن افراد شناخته میشدند. ولی الان نظریههای بزرگتر پیشتر آمدهاند و افراد متعدد با نظریههای جزییتر میآیند. بنابراین برای اینکه این افراد شاخص بشوند زمان میبرد .
این نویسنده ومترجم درپایان یادآورشد: اگر در گذشته ما افلاطون را داشتیم به فرض حالا هابرماس را داریم و یا دیگرانی که در حوزه ادبیات و فلسفه جاهای دیگر داریم. حتی براساس عقل هم نیست که تصور کنیم هرچه که جلوتر میرویم متفکران پیشرو کمتر میشوند در آنصورت باید تمدن سیر نزولی طی کند در حالیکه چنین نیست و تمدن بشری رشد و پیشرفت کرده است به همین دلیل باید گفت متفکران و نظریههای آنان هم رشد پیدا کرده است.
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