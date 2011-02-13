5 فیلم جشنواره بین المللی فیلم فجر مهمان گلستانیها

ه گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری بعد از ظهر شنبه در نشست این اداره کل ، فضای بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر را در استان بسیار شاداب خواند و اضافه کرد: شهروندان گلستان، در طول برگزاری جشنواره، فیلمهای منتخب کشور را به تماشا می نشینند.

وی اظهار داشت: 33 روز به کارگردانی جمال شورجه یکی از فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران است، این اثر نخستین فیلم با موضوع جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و مقاومت مردم آن کشور است.

منتظری بیان داشت: همچنین فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی که درباره آخرین لحظات عمر پر برکت حضرت امام (ره) سخن می گوید دیگر فیلم این جشنواره است.

وی یادآورشد: فیلم گزارش یک جشن، نام جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا است که موضوعی اجتماعی دارد و در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، مهمان گلستانی هاست.

منتظری خاطرنشان کرد: ورود آقایان ممنوع هم جدیدترین فیلم رامبد جوان است که درباره مدیر یک دبیرستان دخترانه که به شدت با حضور یک دبیر مرد در مدرسه خود مخالفت می کند و ندارها به کارگردانی محمد رضا عرب، از دیگر فیلم های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گلستان است.





مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار داشت: بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر فردا (24 بهمن) در سینما عصر جدید آغاز به کار می کند.



وی با اشاره به اجرای بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گرگان گفت: حضور گروههای داخلی و خارجی در بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، گرما بخش جشنواره بود.

منتظری مجموعه های اجرا شده را در گرگان، سرمایه های ارزشمند اجتماعی دانست و افزود: برگزاری این جشنواره ها باعث ارتقاء سطح فرهنگ و هنر استان می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، از حضور گروه های نمایشی که در یک هفته فشرده،‌ اما با برکت، با اجراهای مختلف مبادرت کردند، تقدیر و تشکر کرد.

وی آنچه که در این هفته اتفاق افتاد را از برکات انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر عنوان کرد.

منتظری تصریح کرد: در سال آینده، حدود 25 گروه در استان و در قالب سالن های رسمی فعالیت خود را با اجراهای عمومی آغاز می کنند.