  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۳۰

5 فیلم جشنواره بین المللی فیلم فجر مهمان گلستانیها

5 فیلم جشنواره بین المللی فیلم فجر مهمان گلستانیها

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه این استان برای دومین سال متوالی میزبانی جشنواره بین المللی فیلم فجر را برعهده دارد، اسامی پنج فیلم از آثار جشنواره فیلم فجر برای اکران در این استان را اعلام کرد.

ه گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری بعد از ظهر شنبه در نشست این اداره کل ، فضای بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر را در استان بسیار شاداب خواند و اضافه کرد: شهروندان گلستان، در طول برگزاری جشنواره، فیلمهای منتخب کشور را به تماشا می نشینند.

وی اظهار داشت: 33 روز به کارگردانی جمال شورجه یکی از فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران است، این اثر نخستین فیلم با موضوع جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و مقاومت مردم آن کشور است.

منتظری بیان داشت: همچنین فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی که درباره آخرین لحظات عمر پر برکت حضرت امام (ره) سخن می گوید دیگر فیلم این جشنواره است.
 
وی یادآورشد: فیلم گزارش یک جشن، نام جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا است که موضوعی اجتماعی دارد و در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، مهمان گلستانی هاست.
 
منتظری خاطرنشان کرد: ورود آقایان ممنوع هم جدیدترین فیلم رامبد جوان است که درباره مدیر یک دبیرستان دخترانه که به شدت با حضور یک دبیر مرد در مدرسه خود مخالفت می کند و ندارها به کارگردانی محمد رضا عرب، از دیگر فیلم های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گلستان است.

 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار داشت: بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر فردا (24 بهمن) در سینما عصر جدید آغاز به کار می کند.
 
وی با اشاره به اجرای بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گرگان گفت: حضور گروههای داخلی و خارجی در بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، گرما بخش جشنواره بود.
 
منتظری مجموعه های اجرا شده را در گرگان، سرمایه های ارزشمند اجتماعی دانست و افزود: برگزاری این جشنواره ها باعث ارتقاء سطح فرهنگ و هنر استان می شود.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، از حضور گروه های نمایشی که در یک هفته فشرده،‌ اما با برکت، با اجراهای مختلف مبادرت کردند، تقدیر و تشکر کرد.
 
وی آنچه که در این هفته اتفاق افتاد را از برکات انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر عنوان کرد.
 
منتظری تصریح کرد: در سال آینده، حدود 25 گروه در استان و در قالب سالن های رسمی فعالیت خود را با اجراهای عمومی آغاز می کنند.
 
در بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در استان گلستان، 6 نمایش، اتللو- درباره ماهان- مقتل- قصه های من و تو و رستم و شاهنامه- روال عادی و کسوف در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفتند.
کد مطلب 1252438

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها