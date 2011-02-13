محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به اعتقاد من فدراسیون فوتبال برای اغنای افکارعمومی هر بارکه مربی ایرانی نتیجه نمی‌گیرند سراغ مربی خارجی می‌رود و برعکس. و این چرخه تکراری هر بار به شکلی تکرار می‌شود بدون اینکه برنامه‌ای پشت این تغییرات باشد و با اجرای آن برنامه بخواهیم تیم‌های ملی را در مسیر درست نتیجه ‌گیری قرار دهیم.

وی تاکید کرد: ‌مشکل فوتبال ما مشکل تغییر مربی نیست. فوتبال ما به لحاظ ساختاری اشکال دارد ضمن اینکه با وجود تمامی زحماتی که در سالهای اخیر برای ساخت ورزشگاه‌ها و امکاناتی که در اختیار فوتبال قرار گرفته اما هنوز از نظر زیر ساخت‌ها و امکانات سخت افزاری با مشکلات اساسی روبرو هستیم.



سرمربی پیشین تیم ملی با تاکید بر اینکه تصور نمی‌کنم صلاح باشد تمام تیم‌های ملی در اختیار"کارلوس کرش" و دستیاران پرتغالی اش قرار بگیرد، اظهار داشت: چنین کاری درهیچ جای دنیا سابقه ندارد. این یک کار بسیار ابتدایی است چرا که اگر او و یا یکی از مربیانش درتیم‌های ملی نتیجه نگیرند طبیعی است که همه باید از فوتبال ایران بروند!



وی به بیان اینکه مربی خارجی نمی‌تواند برای فوتبال ایران معجزه کند، تصریح کرد: این کار تفکر درستی نیست و نمی‌توانیم از یک مربی بخواهیم در تمام تیم‌های ملی به تنهایی نتیجه بگیرد بدون اینکه زیربنای این موفقیت در مجموعه فوتبال مهیا باشد.



سرمربی پیشین تیم ملی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در ورزش ما هزینه‌های زیادی صرف طرح‌های ورزشی شده ولی هیچکدام از آنها به سرانجام نرسیده‌اند، اظهار داشت: ‌سازمان تربیت بدنی تاکنون طرح‌هایی نظیر پایگاه ورزش قهرمانی، طرح منطقه‌ای شدن فوتبال، طرح 27 ساله و 50 ساله‌ها و ... به طور نیمه کاره به اجرا گذاشته و درحالی که در برخی از این طرح‌ها نظیر ایجاد پایگاه ورزش قهرمانی نتیجه گرفته بودیم و مدالهای المپیک حاصل کارهمین پایگاه های قهرمانی بود و ورزش را در مسیر علمی شدن قرار داده بود و کمک قابل توجهی به ورزش کشور کرد اما این طرح‌ها نیز نیمه کاره باقی ماند و تنها هزینه‌های سنگینی را بر دوش ورزش کشور تحمیل کرد.



وی اضافه کرد: مدتی بعد موضوع طرح جامع مطرح شد که آن هم هزینه‌های گزافی صرف تهیه و تدوین آن شد ولی آن هم به اجرا درنیامد و به یکباره به سراغ طرح المپیاد ایرانیان رفتیم بدون اینکه در این طرح‌ها به دنبال هدف مشترکی برای پیشرفت ورزش کشور باشیم.

مایلی‌کهن با بیان اینکه هرگز تیم ملی قوی ‌ای تشکیل نخواهد شد مگر اینکه در سایر رده‌ها نیز تشکیلاتی قوی و منسجم را به کار بگیریم، اظهار داشت: لازمه یک تیم ملی قوی این است که انقلابی در سایر تیم‌ها به وجود بیاید ولی متاسفانه چنین شرایطی در مجموعه فوتبال ما حاکم نیست. ما نمی توانیم فدراسیون قوی ای داشته باشیم بدون اینکه هیئت‌های قوی ‌ای داشته باشیم. متاسفانه برخی روسای هیئت‌های ما 20 سال است مسئولیت هیئت را برعهده دارند و طبیعی است که دیگر تفکر و ایده و انرژی جدیدی برای رشد فوتبال نداشته باشند.



سرمربی پیشین تیم ملی با تاکید بر اینکه شما نمی‌توانید قبل از اینکه پایین هرم فوتبال را درست کنید در راس تغییرات جدی و تاثیرگذاری داشته باشید و موفق شوید، گفت: ورزش مثل حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر پیوسته است و موفقیت در سطوح بالا بدون زیرسازی درسطوح پایین محقق نخواهد شد.



وی با تاکید بر اینکه کرش یکی از مربیان خوب فوتبال دنیاست و نظیر هر مربی دیگری صاحب کارنامه مثبت و منفی ‌ای در فوتبال جهان است، اظهار داشت: به اعتقاد من کرش کارنامه موفق و مثبتی دارد ولی این نباید باعث شود او هر خواسته و شرط و شروطی که می‌خواهد به مسئولان فدراسیون فوتبال تحمیل کند.



مایلی کهن تصریح کرد: ایران کشور بزرگی است و کسی نمی تواند به آن نگاه یک کشور جهان سومی داشته باشد که می شود هر خواسته ‌ای را به آنها تحمیل کرد. فدراسیون فوتبال نباید به هرخواسته ناحقی تن بدهد به صرف اینکه می‌خواهد یک مربی بزرگ را به ایران بیاورد.



وی تاکید کرد: ما کشور بزرگی هستیم و مردم ما با محبت و فوتبال دوست هستند و به دلیل جوانی جمعیت استعداد در آن موج می‌زند و تفاوت فوتبال ما حتی با بسیاری ازکشورهای مطرح فوتبال اروپا که از بازیکنان وارداتی استفاده می کنند همین است.



مایلی کهن یادآورشد: ‌فوتبال ما همواره درشرایط افت و ناکامی قرار ندارد و با یک برد تیم ملی همه چیز تغییرمی‌کند و مردم به ورزشگاه‌ها می‌آیند و با فوتبال آشتی می کنند ولی باید شرایطی را فراهم کرد که پیروزی های فوتبال ما دائمی باشد.



وی با بیان اینکه بخشی ازمشکلات فوتبال ما همین رسانه‌ها هستند گفت: در فوتبال ما نمی شود نقش رسانه ها و اثرگذاری آنها را نادیده گرفت. رسانه ها بعضا در کار مربیان هم دخالت می‌کنند و بازیکنان و مربیان تحت فشار قرار می دهند.



سرمربی سایپا یادآورشد: متاسفانه مدتی است میکروفن صدا و سیما در اختیار افرادی قرار گرفته که شناخت چندانی از فوتبال و اهالی آن ندارند و بعضاً حتی چهره‌های فوتبالی را نمی‌شناسند.



مایلی کهن گفت: ‌اگر می خواهیم فوتبال ملی بهتری داشت باشیم باید علاوه بر زیرساخت‌ها و به کارگیری مربیان خوب و طراز اول، در تمامی بخش ها ابزارهای حرفه ای را در اختیار بگیریم که یکی از این بخش ها رسانه هاست که باید افراد خبره و واجد شرایط جلوی دوربین تلویزیون قرار بگیرند و نقش خبرنگار را ایفا کنند. صرف گذراندن دو واحد درس خبرنگاری نمی‌تواند یک نفر را خبرنگار کند تا از من مربی که 30 سال است در این فوتبال کار می کنم ایراد بگیرد.



وی یادآورشد: درهمین دیدار اخیر با ذوب آهن گزارشگر اصفهانی این مسابقه گفت که "دیدار سایپا و ذوب آهن نبرد اندیشه های یک مربی سنتی برابر یک مربی تئوریسین است و باید ببینیم در پایان کدام مربی برنده می‌شود". من ادعایی ندارم و برای آقای ابراهیم زاده هم احترام خاصی قائلم و حتی وقتی سرمربی تیم ملی امید بودم قصد داشتم ایشان را برای همکاری دعوت کنم که آقای کفعمی گفتند که به ایشان نیاز داریم و نمی‌توانیم او را در اختیار تیم امید قرار دهیم ولی این گزارشگر تلویزیون درحالی من را یک مربی سنتی می‌داند که تصور نمی‌کنم در ایران کسی به اندازه من دوره مربیگری و کلاس تئوری فوتبال دیده باشد. من حتی در کلاس‌های مربیگری بدنسازی هم شرکت کردم و علاوه بر آن مدرک فوق لیسانس دارم و با این وجود هنوز این آقای گزارشگر من را یک مربی سنتی می دانند.



سرمربی پیشین تیم ملی تصریح کرد: به اعتقاد من بسیاری از شرایط باید در مجموعه فوتبال ایران تغییر کند و تنها نباید نگاهمان به راس هرم فوتبال و سرمربی تیم ملی باشد. متاسفانه همین نگاه سطحی است که باعث شده همواره یک سیکل باطل را مدام تکرار کنیم و فوتبال مان نه تنها پیشرفت نکند بلکه روند نزولی هم داشته باشد.



وی درخصوص پیروزی تیم ملی در دیدار تدارکاتی اخیر مقابل روسیه تیم دوازدهم فوتبال جهان اظهار داشت: حداقل بهره این برد این بود که تاثرات افکار عمومی را نسبت به ناکامی تیم ملی درجام ملت‌ها کاهش داد هرچند اگر در این بازی هم موفق نمی‌شدیم فشارها بر روی تیم ملی و فدراسیون فوتبال مضاعف می‌شد که خوشبختانه این بازی تدارکاتی را بردیم و از فشاری که روی تیم ملی و فدراسیون فوتبال بود کم شد.



مایلی کهن در پایان گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: فوتبال ما از استعدادهای ناب و بی‌نظیری برخوردار است که تنها در سایه یک برنامه ریزی بلند مدت و مستمر می توان به موفقیت‌های دامنه‌دار و دایمی دست یافت ولی همواره مدیران فوتبال ما به دنبال برنامه‌های مقطعی و کوتاه مدت هستند چرا که ادامه مدیریت شان وابسته به همین نتایج است و این آفتی است که در فوتبال ایران همواره وجود داشته و خواهد داشت.