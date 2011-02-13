استانی شدن انتخابات مجلس ارتباط با نمایندگان را با مشکل مواجه می کند

شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: طی مدت اخیر طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شد در کمیته تخصصی خود مصوب و در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است.

این مسئول با بیان اینکه در مجلس اقبال مناسبی پیرامون این طرح وجود ندارد، عنوان کرد: البته در صحن مجلس شورای اسلامی اقبال چندان مناسبی از طرح استانی شدن انتخابات دیده نمی شود اما این مبحث همچون دیگر موضوعات تا روز طرح در صحن علنی با تغییرات متعددی مواجه خواهد شد.

وی در تشریح طرح مذکور خاطرنشان کرد: در استانی شدن انتخابات به عنوان مثال مردم تهران از میان 31 نماینده این شهر و پنج نماینده شهرستانهای تابع افراد برگزیده خود را به مجلس شورای اسلامی می فرستند و این بدین معنی است که نمایندگان شهرستانهای کوچک نیز باید چهره هایی شناخته شده باشند و علاوه بر کسب آرای مناطق حوزه انتخابیه خود، نظر مردم دیگر شهرستانها و حتی مناطق 20 گانه تهران را نیز جلب کنند.

رامین پیرامون مزایا و معایب طرح استانی شدن انتخابات گفت: حضور چهره هایی شاخص تر و به لحاظ سیاسی وزین تر در مجلس شورای اسلامی از مزایای طرح یاد شده است.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه ادامه داد: یکپارچگی طیف سیاسی نمایندگان استانهای کشور در پی انتخابات استانی در قالب یک لیست را شاید بتوان از دیگر مزایای طرح مذکور دانست به عنوان مثال مردم تهران بجای 31 نفر، با لیستی حاوی 36 نماینده مواجه می شوند و اشخاص مورد نظر خود را انتخاب می کنند درپی این رویداد طرز تفکری یکسان، انتخاب و این یکپارچگی انسجام بیشتر در فعالیتهای کشوری را به همراه خواهد داشت.

این مسئول افت ارتباط با مردم درپی افزایش مناسبات با چهره ها را از معایب این طرح خواند و افزود: به اعتقاد من طرح استانی شدن انتخابات، نمایندگان را مطابق اصول دموکراتیک به سمت و سوی بالا بردن سطح مناسبات با چهره های شاخص سیاسی برای جلب نظر آنها جهت ورود به لیست انتخاباتی نزدیک کرده و از سوی دیگر ارتباطات آنها با اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را دچار ضعف خواهد کرد.

وی بیان داشت: اما در نظر کارشناسی دیگر لیستی شدن انتخابات، نمایندگان را از ورود به مباحث ریز مردمی و پرداختن به امور روزمره اهالی مناطق حوزه انتخابیه دور کرده و درنتیجه این انرژی صرف حل معضلات کلان کشور خواهد شد که در این نگاه، رویکرد مذکور از مزایای طرح استانی شدن انتخابات محسوب می شود.

شاهرخ رامین اعضای شوراهای اسلامی را ابزاری جهت جبران خلاء نماینده در مناطق مختلف کشور خواند و گفت: طراحان استانی کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان ابزاری کارآمد جهت پر کردن خلاء حضور نماینده در مناطق مربوطه یاد می کنند.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه ادامه داد: این کارکرد با دادن سطح وسیعتری از اختیارات به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به انجام خواهد رسید و بدین ترتیب ارتباط صمیمی و نزدیک نمایندگان با مردم از بین نرفته بلکه تنها دچار جابجایی خواهد شد.

این مسئول با جمع بندی مباحث فوق عنوان کرد: همانگونه که مشاهده شد طرح استانی شدن انتخابات از معایب و مزایای متعددی برخوردار است اما می توان با اجرای تمهیداتی نقاط مثبت سبک و سیاق فعلی انتخابات و روش در حال طراحی این کارکرد را در برآیندی منطقی گردهم آورد و نتیجه ای مناسب از آن استحصال کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که آیا ارتباط مردم شهرستانها با نمایندگانشان دچار افت نخواهد شد، عنوان کرد: به هر حال با اجرای این طرح نمایندگان با افزایش مشغله کاری و در نتیجه کاهش وقت مواجه خواهند شد در این حالت ارتباط نزدیک امروز مردم که براحتی با نماینده خود گفتگو و طرح مشکل می کنند دچار افتی نسبی خواهد شد.

رامین بیان داشت: باید طراحان و نمایندگان مجلس در نشستی تخصصی تغییرات ارتباطات نمایندگان با مردم را مورد ارزیابی قرار دهند تا مشخص شود که این دگرگونی، افت تلقی می شود یا به عنوان یک ارتقاء قلمداد خواهد شد.