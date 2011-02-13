سیدعلی میرفتاح از نویسندگان پیشکسوت مطبوعات ایران که به تازگی سردبیری روزنامه روزگار را برعهده گرفته است درباره کتابهایی که از چندی پیش قصد انتشار آنها را داشته است به خبرنگار مهر گفت: از بین یادداشتهایی که برای مطبوعات مینویسم تعدادی از آنها با عنوان "گزارش مرگ" منتشر میشد که تعدادی از آنها را انتخاب کرده و تصمیم گرفتم آنها را در قالب یک کتاب منتشر کنم.
وی ادامه داد: این یادداشتها دراصل قصه خودم است. سیدعلی میرفتاح که به رحمت خدا میرود و درعالم برزخ با شخصیتهایی که دوست داشته در زندگیش با آنها دیدار کند روبه رو و همکلام میشود. در نگارش این یادداشتها تحت تاثیر "الغفران" ابوالعلی معری و "ارداویراف نامه" بودهام.
نویسنده "قلندران پیژامهپوش" درباره تاثیرپذیریش از این دو کتاب توضیح داد: ارداویرافنامه نخستین سندی است که درباره جهان برزخ و آخرت در ادبیات پارسی به دستمان رسیده و بزرگان ادب جهان هم بدان توجه داشته اند به طور نمونه دانته در "کمدی الهه" هم از این کتاب و هم از "الغفران" بهره برده و همچنین فیلمهایی مطرحی برگرفته از آنها ساخته شده است.
این نویسنده مطبوعاتی افزود: من خودم را در برزخ تصور کردم که در آنجا با شخصیتهایی چون سعدی، مولانا، شمس، حسینقلی خان مستعان، ابوالعلی معری و ... روبه رو میشوم. در این یادداشتها دنیایی تصویر میشود که دوستداشتنی است و بارها اشاره میکنم که اگر برزخ چنین جای است من به استقبال مرگ میروم.
میرفتاح با اشاره به اینکه برای چاپ این کتاب با نشر افکار صحبتهای اولیه را انجام داده است عنوان کرد: "گزارش مرگ" ساختار داستانی ندارد بلکه گزارشهای است که ساختار ژورنالیستی بر آنها حاکم است و من همچنان روزنامه نگاری هستم که یادداشت نوشته است.
وی درباره دیگر کتابش مطرح کرد: "پریسا و داییاش" که قرار است آن را به نشر علمی بدهم نیز حاصل یادداشتهایی با همین نام است که در روزنامه شرق منتشر میشد. این یادداشتها درباره یک دایی و دختر خواهرش پریسا است که در خلال صحبتهای آنها تقابل دو نسل که با یکدیگر 30 سال فاصله زمانی دارند مطرح میشود.
این منتقد ادبی اشاره کرد: از نمونه مباحثی که بین آنها مطرح میشود بیان خاطراتشان از نخستین روز مدرسه، نخستین تجربه تنبیه شدنشان و ... است که به نوعی نشان میدهد در فاصله این دو نسل جهان با چه سرعتی تغییر کرده است.
"روزگار" با رویکرد فرهنگی منتشر میشود
میرفتاح در بخش دیگر صحبتهایش درباره روزنامه تازه منتشر شده "روزگار" و برنامه و رویکرد آن اینگونه گفت: دور جدید انتشار این روزنامه با رویکرد و نگاه فرهنگی است و درتلاش هستیم روزنامهای مستقل در حوزه فرهنگ و هنر داشته باشیم.
وی اضافه کرد: تلاش ما این است که روزنامه محفلی باشد که اهالی ادب و هنر بتوانند نظرات خود را منتشر کنند. ما نویسندگان خوبی داریم که در دیدگاههایشان مولف هستند و علاقمند هستیم نوشتههای آنها را در اختیار علاقمندان قرار دهیم.
سردبیر روزنامه "روزگار" درباره اینکه چرا ماههای پایانی سال را برای انتشار روزنامه در نظر گرفتهاند عنوان کرد: نزدیکی به نوروز باعث می شود مردم گرفتاریهای بیشتری داشته باشند و در این شلوغی کمتر به روزنامهای جدید توجه کنند ولی ما با این شرایط تلاش میکنیم روزنامهای عرضه کنیم که مخاطب را راضی کند و همچنین تلاش میکنیم از فرصت جشنوارههای فرهنگی فجر هم برای معرفی و عرضه روزگار بهره ببریم.
میرفتاح درباره اینکه چرا رویکرد فرهنگی را به عنوان رویکرد غالب روزگار برگزیدهاند تشریح کرد: به غیر از اینکه در مجوز روزنامه گرایش فرهنگی غالب است همچنین ما در تلاش هستیم به همه مسائل پیرامون نگاهی فرهنگی داشته باشیم.
