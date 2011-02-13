حفره ای چهار متری در شهر کرمان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بارندگی های شدید در شهر کرمان و عدم وجود ساختار مناسب برای جمع آوری آبهای زیر زمینی شهر کرمان را در روزهای اخیر با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.

جمع شدن آب و آب گرفتگی شدید معابر علاوه بر اینکه در عبور و مرور مردم اختلال ایجاد کرده است موجب جذب این آبها به پوسته زیرین شهری شده است که در بسیاری از نقاط فاصله آب تا سطح زمین تنها دو تا سه متر است.

پر شدن چاههای آب در کوچه ها و موجب راه یافت آب در قناتهای قدیمی شهر کرمان شده است که سرتاسر این شهر را شامل می شوند.

عصر شنبه ریزش یک رشته قنات در شهرک مسکونی و پرجمعیت ایرانمنش در کرمان موجب ایجاد حفره ای عمیق و با قطر چهار متر شد که خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت اما خسارات مالی شدیدی به لوله های آب این منطقه وارد کرد و موجب قطعی آب این شهرک شد.

شهر کرمان که شامل یکی از گسترده ترین قناتهای کشور است سالهاست از این قناتها استفاده نمی کند و این قنوات به تدریج خشک شده اند اما همچنان در مناطق مختلف شهر کرمان وجود دارند.

از سوی دیگر جذب آبهای سطحی در زمین موجب احیاء مجدد برخی از این قنوات می شود که درنهایت نیز به ریزش این قنوات منجر می شود.

هر چند بارها در راستای لوزم تکمیل شبکه فاضلاب شهری کرمان تذکر داده شده است اما همچنان احداث این شبکه با کندی انجام می شود و تکمیل آن در برخی نقاط شهر کرمان نیز به دلیل بالا آمدن بیش از حد سطح آب متوقف شده است.

مدیر بخش اتفاقات آب شهر کرمان در این خصوص اظهارداشت: بارندگی چاه آب یکی از معابر شهرک ایرانمنش را پر کرده بود به همین دلیل آب در یکی از قناتهای قدیمی این شهرک هدایت شده است.

محمد ایرانمنش گفت: به دلیل ریزش این قنات لوله آب دچار شکستگی شد و مجبور شدیم سه متر لوله کشی آب این شهرک را بار دیگر احداث کنیم.

وی ادامه داد: اطلاع دقیقی در خصوص محل قناتهای کرمان در دست نیست و زمان لوله گذاری نیز متوجه وجود قنات در این مکانها نمی شویم زیرا عمق لوله گذاری تنها دو تا سه متر است اما عمق قنات بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: بارندگی های اخیر موجب راه یافتن آب به درون قناتهای و احیاء مجدد آنها می شود.

