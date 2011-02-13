19000هزار شغل در خراسان شمالی ایجاد شد

حسن قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این مطلب اظهار داشت: سهم خراسان شمالی برای ایجاد اشتغال در سال جاری 10 هزار و 800 شغل بود ولی تاکنون 19 هزار و 300 شغل در این استان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون، صندوق مهر امام رضا (ع) 279 میلیارد و 240 میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی پرداخت کرده که از این طریق سه هزار و 408 شغل ایجاد شده است.



وی افزود: از این تعداد شغل، دو هزار و 589 مورد در حوزه خوداشتغالی 214 شغل در حوزه خانگی و هفت مورد هم در حوزه کارفرمایی بوده است.



وی به پروژه های بهره برداری شده حوزه این معاونت در دهه فجر هم اشاره کرد و افزود: در این ایام، 44 پروژه با مجموع 609 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید که 820 شغل ایجاد کرد.