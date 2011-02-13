صادرات کالا در کردستان 32 درصد افزایش یافت

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: میزان صادرات کالا در استان کردستان در دی ماه سال جاری در مقایسه با ماه قبل از آن بیش از 32 درصد افزایش یافته است و انتظار می رود که با توجه به روند رو به رشد فعالیت های اقتصادی در استان این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی عنوان کرد: در دی ماه سال جاری در مجموع 81 هزار و 563 تن انواع کالا به ارزش 73 میلیون و 100 هزار دلار از استان کردستان به خارج از کشور صادر شده است که این میزان صادرات در مقایسه با ماه قبل نشان از رشد 32 درصدی در کردستان است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان با اشاره به میزان صادرات صورت گرفته در 10 ماه سال جاری در این استان، خاطرنشان کرد: در 10 ماه سال جاری میزان821 میلیون و 648 هزار و 871 دلار کالا از استان کردستان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد رشد داشته است.

اسراری در ادامه با اشاره به میزان ثبت سفارش کالا در دی ماه سال جاری در استان کردستان افزود: در دی ماه امسال 222 میلیون و 953 هزار و 260 دلار ثبت سفارش کالا در استان کردستان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 73 درصد رشد نشان می دهد.

وی در پایان سخنان خود دلیل افزایش صادرات کالا در استان را، بهبود وضعیت حمل و نقل، رسمی شدن مرز باشماق مریوان، تقویت زیرساخت های صادرات در مرز باشماق، ایجاد رویه های گمرکی، برگزاری کلاسهای آموزشی در جهت به روز رسانی نحوه صادرات برای تجار و بازرگانان و پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان فعال عنوان کرد.