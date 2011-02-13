انسان برای اولین بار روی مریخ فرود آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سه فضانورد داوطلب روز گذشته با کمک فضاپیمای خود بر روی نقطه ای شبیه سازی شده از مریخ فرود آمده و نیمی از ماموریت مریخ 500 را پشت سر گذاشتند. این پروژه می تواند به دانشمندان و طراحان ماموریتهای فضایی کمک کند تا درک بهتری از فشارهای روانشناسانه و فیزیکی وارد شده بر فضانوردان در سفرهای طولانی مدت فضایی داشته باشند و حتی شاید بتواند از میزان این فشارها بکاهد.

مریخ 500 آزمایشی 15 میلیون دلاری با همکاری آژانس فضایی اروپا، روسیه و چین است که در ماه ژوئن به صورت شبیه سازی شده به فضا پرتاب شد و از آن زمان به بعد 6 سرنشین این فضاپیما درون فضاپیمایی ساختگی و بدون پنجره در مسکو محبوس شدند.

لابراتوار ماموریت شبیه سازی شده مریخ 500

این پروژه سفری 500 روزه به مریخ را شبیه سازی کرده و 6 فضانورد در این ماموریت در نهایت توانستند پس از 8 ماه سفر شبیه سازی شده فضاپیمای خود را بر روی مریخ فرود آورند. طی 10 روز اقامت این فضانوردان بر روی مریخ، سه راهپیمایی مریخی انجام خواهد گرفت. در این میان تیم کنترل پروژه به صورت عمدی چند اختلال ارتباطاتی و وضعیت اضطراری را برای فضانوردان به وجود خواهند آورد تا واکنش سه فضانورد را نسبت به این شرایط بسنجند.

دو فضانورد در حال آزمایش لباسهای ویژه راهپیمایی مریخی

در این پروژه تلاش شده است تا آنچه فضانوردان در سفرهای فضایی طولانی مدت تجربه می کنند مورد مطالعه قرار گیرد. درک فشارهای روحی چنین سفرهایی می تواند قدمی بزرگ در مسیر مهار یا تخفیف دادن این فشارهای عصبی باشد.

برنامه روزانه 6 سرنشین فضاپیمای مریخ 500 مشابه برنامه سرنشینان کنونی ایستگاه فضایی است، دو روز تعطیلی، انجام آزمایشهای علمی روزانه، یک بار حمام در هفته، گفتگو با مرکز کنترل با تاخیر زمانی 20 دقیقه ای، با این تفاوت که هر یک از این افراد برای مشارکت در این ماموریت 97 هزار دلار دریافت خواهند کرد.

فضانوردان حاضر در پروژه مریخ 500

زمانی که این ماموریت در ماه نوامبر به پایان برسد مریخ 500 طولانی ترین پرواز فضایی شبیه سازی شده در تاریخ خواهد شد و باید بتواند ذهن دانشمندان را درباره تاثیرات سفرهای طولانی مدت فضایی روشن کند.

بر اساس گزارش ان بی سی، تا به حال رکورد طولانی ترین مدتی که انسان در فضا سکونت داشته به نام فضانورد روسی "والری پولیاکوف" ثبت شده است، وی در سال 1995 برای 438 روز در ایستگاه فضایی میر اقامت کرد.