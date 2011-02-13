کلیه راههای جنوب کرمان باز است/ حضور گسترده راهداران در نقاط برفگیر

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از گذشت سالها خشکسالی در کرمان بارندگیهای شدید در مناطق مختلف استان کرمان بخصوص بارش برف مردم کرمان را غافلگیر کرده است.

بارندگیهای شدید در جنوب کرمان موجب بروز مشکلاتی در عبور و مرور در گردنه های برفگیر استان کرمان بخصوص در محور "سربیژن"، " دهبکری" و راههای منتهی به استان بافت شده است.

با وجود بارش شدید برف در این مناطق کلیه معابر و راههای جنوب استان کرمان با تلاش و حضور دهها نفر از راهداران در گردنه های برفگیر کرمان با وجود شرایط سخت آب و هوایی باز است.

گردنه سربیژن کرمان

محمد بلوردی، مدیرکل راه و ترابری جنوب استان کرمان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با وجود بارش برف در محورهای مختلف استان کرمان نیروهای این اداره کل با تلاش شبانه روزی و حضور گسترده در این محورها راه را برای عبور و مرور مردم باز نگه داشته اند.

وی ادامه داد: 125 نیروی این اداره کل در قالب 10 اکیپ مجهز در این زمینه ساماندهی شده اند که شامل یک اکیپ کمکی، یک اکیپ پشتیبانی و هشت اکیپ مستقر در گردنه ها هستند.

وی گفت: در زمینه گردنه سربیژن که دو روز پیش دچار برف گرفتگی شد 56 خودرو از جاده منحرف شدند و همچنین دو مورد تصادف شدید نیز روی داد که هیچ کدام تلفات جانی نداشت.

بلوردی افزود: در این محور با تلاش راهداران تا ساعت انتهایی شب تمام خودروهای موجود در این منطقه از گردنه عبور داده شدند و هیچ فردی در برف گرفتار نشد.

گردنه سربیژن

وی ادامه داد: با بهترین روشها و مکانیزم برف روبی از جاده در این محور انجام شد و خودروهای موجود در این محور در کوتاه ترین زمان ممکن از محل گردنه خارج شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با بروز برف و کولاک شدید در محل گردنه سربیژن و درحالیکه تعداد زیادی خودرو در این گردنه به دلیل یخ زدگی و کولاک گرفتار شده بودند در کوتاه ترین زمان ممکن با حضور گسترده نیروهای راهدارای و هلال احمر راه های این مسیر باز شد و تمامی خودرو ها طرف چند ساعت از این گردنه خارج شدند، این درحالی است که برخی رسانه ها با بزرگنمایی اقدام به پوشش این خبر دادند.

محور سربیژن

هم اکنون با تلاش گسترده ماموران راه و ترابری جنوب کرمان راههای این منطقه باز است با این وجود بنا به اعلام پلیس راه استان کرمان به دلیل احتمال بارش برف در برخی محورهای و گردنه های برفگیر استان کرمان از انجام سفرهای غیر ضروری در این محورها باید خودداری کرد.

به همراه داشتن زنجیر چرخ، کنترل وسایل گرم کننده اتومبیل و رعایت مقررات رانندگی در این محورها ضروری است.

معاون استاندار کرمان نیز با اشاره به ادامه بارش در برخی محورهای استان کرمان از حضور گسترده نیروهای راهداری در این محورها خبر داد.