"گل" وارد تهران می شود/ ایران و ترکیه قطب جدید منطقه ای

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه قرار است برای انجام سفری 4روزه یکشنبه شب وارد تهران شود.

گل را در این سفر هیئتی بلند پایه شامل 135 مقام دولتی همراهی می کنند و علاوه بر این بیش از 100 تاجر و 25 خبرنگار نیز در هیئت او حضور دارند.

همچنین 4 وزیر کابینه گل، شامل وزیران خارجه، کشور،انرژی و مشاور در امور خارجی نیز در این سفر رئیس جمهور ترکیه را همراهی می کنند.

گل در سفر به تهران با رئیس جمهور اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیرامورخارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه و احمد داوود اوغلو وزیرامورخارجه این کشور به همراه همسرانشان به جمهوری اسلامی ایران سفر می کنند.

رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه به اصفهان و روز چهارشنبه به تبریز سفر خواهد کرد.

ایران و ترکیه به عنوان دو کشور همسایه روابط نزدیک با یکدیگر دارند که همکاری های اقتصادی دو کشور اخیرا در هماهنگی های سیاسی نیز خود را نشان داده و ترکیه نقش ویژه ای در امضای بیانیه تهران و نیز برگزاری مذاکرات ایران و گروه1+5 در استانبول داشته است.

دو کشور اخیرا بیست و دومین کمیسیون مشترک اقتصادی خود را نیز برگزار کردند و دو کشور تصمیم گرفته اند حجم مبادلات را از میزان فعلی که 10 میلیارد دلار است تا 5 سال آینده به 30 میلیارد دلار افزایش دهند.

مقامات دوکشور رفت و آمدهای متعددی در سال های اخیر داشته اند که از آن جمله می توان به سفر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در سال 2008 و سفر نخست وزیر ترکیه به ایران در سال 2009 میلادی و سفر معاون اول رئیس جمهور به ترکیه در سال 2010 میلادی اشاره کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران در راستای توسعه و تعمیق مناسبات و همکاری های دوجانبه تهران-آنکارا است گفت:درجریان سفر رئیس جمهورترکیه به جمهوری اسلامی ایران درسطوح مختلف روابط فی مابین گفتگو خواهد شد در کنار آن، مسائل بین المللی و منطقه ای مورد مشورت و رایزنی قرار خواهد گرفت.

حسین پور افزود: البته روابط دو جانبه توسعه یافته ایران و ترکیه می تواند برای کشورهای منطقه الگو باشد و این روابط به صلح و ثبات و پایداری منطقه کمک می کند.