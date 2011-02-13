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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۱

قانون ایجاد سه منطقه جدید ویژه اقتصادی ابلاغ شد

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، دولت می تواند در استانهای آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهندمراغه،آستارا و سهلان که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدوده‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 اداره می‌شود.
 

کد مطلب 1252452

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