ادغام وزارتخانه های راه و مسکن کارکردی منطقی است

شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در حال حاضر بدنه دولت دارای 21 وزارتخانه است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی با ایجاد وزارتخانه ورزش و جوانان این رقم به 22 وزارتخانه افزایش یافت.

این مسئول با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: برطبق قانون برنامه پنجم توسعه، مصوبه مجلس شورای اسلامی بر تقلیل وزراتخانه های دولت و رسیدن آن رقم 17 تاکید دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس می بایست پنج وزارتخانه موجود حذف و یا در دیگر وزارتخانه ها ادغام شود تا قانون مذکور در برنامه پنجم توسعه به مرحله اجرا گذاشته شود.

رامین با ابراز خرسندی از ادغام وزارتخانه های راه و مسکن عنوان کرد: جای بسی خرسندی است که یکی از مصوبات مجلس در این مدت کوتاه توسط دولت در حال اجرایی شدن است.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه بیان داشت: عمده وظایف دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری را ساخت و ساز و امور عمرانی تشکیل می دهد از این رو تخصص و ساختار هر دو نهاد، دارای نقاط مشترک بسیاری است.

این مسئول افزود: با توجه به مباحث فوق دستگاه های عمرانی مذکور وزارتخانه هایی مناسب جهت ادغام در یکدیگر محسوب شده و اقدام دولت در این زمینه کاملا مطلوب و منطقی است.