جشنواره بین المللی فیلم کوتاه در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی، شنبه شب در نشست با اعضای انجمن سینمای جوانان دفتر سنندج و جمعی از فیلمسازان استان کردستان، اظهار داشت: در راستای توجه به حوزه فیلم کوتاه، جشنواره بین المللی با موضع بومی و آئینی در سال آینده در کردستان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: استان کردستان در تمامی عرصه های فرهنگی دارای توانمندی های بسیار خوبی است که این توانمندی را باید در راستای توسعه و ارتقاء جایگاه استان مورد توجه قرار داد که تقویت حوزه سینما به عنوان زبانی همه گیر و گسترده در کردستان یک نیاز لازم و ضروری است.

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود از هنرمندان خواست به عنوان مشاوران فرهنگی، وی را در برنامه ریزی هر چه بهتر برای مسایل فرهنگی و اجتماعی استان یاری دهند و خاطرنشان کرد: حمایت از هنر و هنرمند از وظایف اصلی مدیران است و در این راستا هیچگونه محدودیتی در استان نداریم.

شهبازی انتقاد سازنده در راستای بهبود امور را یک نیاز لازم برای توسعه در جامعه عنوان کرد و گفت: تنها با تبلیغات و بدون عمل نمی توان کارها را به پیش برد و برای خود در میان مردم جایی باز کرد بلکه باید با کار صادقانه برای خود اندوخته ای مهیا کرد.

وی خواستار توسعه و گسترش فعالیت های انجمن سینما جوانان سنندج شد و گفت: هنرمندان برای فعالیت های هنری باید مکانی کاملا مناسب با شان خود داشته باشند و اگر هم در حال حاضر فضای کنونی انجمن سینما جوان سنندج پاسخگویی نیازهای اعضای این انجمن نیست می توانند از فضاهای سایر ادارات و سازمان های دولتی به ویژه استانداری هم استفاده کنند .

استاندار کردستان در ارتباط با ساخت مکانی برای انجمن سینما جوانان سنندج نیز تاکید کرد و بیان داشت: هر چه سریعتر مسئولان انجمن و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان طرحی برای این منظور آماده کنند تا در سفر سوم هیات دولت به استان به عنوان یکی از مصوبات مطرح شود.

شهبازی یادآور شد: بی مهری در مورد هنرمندان به هیچ عنوان پذیرفته نیست و مسئولان فرهنگی استان کردستان باید به عنوان حامیان عرصه هنر آنان را یاری دهند و در این راستا حمایت های دولت از هنرمندان به ویژه فعالین سینما نیز در استان افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به لزوم تعامل فرهنگی بین دو کشور ایران و عراق به ویژه مناطق کردنشین بیان داشت: اجرایی کردن این مهم علاوه بر ارتقای شاخص های فرهنگی ایران در منطقه، نوعی صادرات خدمات است که می تواند جنبه ارزآوری و اشتغال هم داشته باشد .

استاندار کردستان در ارتباط با مشکلات احتمالی ناشی از تردد هنرمندان استان کردستان به شمال عراق گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با شمال عراق توافقنامه ای فرهنگی منعقد کرده است که هر گونه فعالیت در قالب این توافق نامه ، مورد حمایت و تایید دو طرف است.

در ادامه این نشست که با حضور مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار کردستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون سازمان ملی جوانان، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج و مدیر کل امور اجتماعی استانداری برگزار شد، فیلم سازان و هنرمندان حاضر نیز به بیان مشکلات کاری خود پرداختند.