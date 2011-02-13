به زودی محاصره اسرائیل تکمیل و راه نفسش مسدود خواهد شد

سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز گذشته در حاشیه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور باشکوه مردم گفت: مردم ما حتی در سردترین هوا و زیر برف و باران و حتی زیر موشک باران نیز همواره حضور باشکوهی برای دفاع از آرمان های والای انقلاب اسلامی در صحنه داشتند.

وی اضافه کرد: مردم ما خود را برای سختی های بزرگ تری آماده کرده و می کنند زیرا آرمان های بزرگی دارند و برای حفظ این آرمان های بزرگ هم باید سختی های زیادی را تحمل کرد کما اینکه طی 32 سال گذشته مردم ما خیلی از مسائل را از جمله جنگ تحمیلی، ترورها و حتی ناجوانمردی برخی از دوستان را تحمل کرده اند و همچنان در صحنه ایستاده اند و خواهند ایستاد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: مردم ما امروز هم شاهد دستاوردهای ایستادگی و مقاومت خود در دنیا هستند و می بینند که چگونه این مقاومت در دنیا ثمر داده است به طوری که دنیا تحت سیطره افکار موحدانه ملت ایران قرار گرفته است.

نقدی در ادامه این گفتگو و در آستانه سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی خطاب به سردمداران رژیم صهیونیستی هشدار داد به زودی محاصره صهیونیست ها کامل خواهد شد و تنفس گاههای اندکی هم که برایشان باقی مانده به زودی مسدود خواهد شد و توصیه می کنم که صهیونیست ها برای اینکه زنده بمانند هر چه زودتر چمدان هایشان را ببندند و به کشورهای خود باز گردند چون اگر این محاصره تکمیل شود دیگر انقلابیون فلسطینی راهی جز ریختن بقایای آنها به دریا نخواهند داشت.



