توسعه صنعت گردشگری گیلان نیازمند برنامه جامع و مدون است

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگاه ویژه دولت به صنعت گردشگری افزود: برای توسعه این صنعت گامهای بسیار خوبی در استان برداشته شده است.

وی اظهارداشت: گیلان از مناطق توانمند در زمینه گردشگری و دارای آثار تاریخی و جاذبه های اکوتوریسمی و همچنین زیستگاههای طبیعی است.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس به هنر صنایع دستی گیلان اشاره کرد و گفت: صنایع دستی یک ابزار جدی برای بازگشت به الگوهای معیشتی قدیم است که متاسفانه امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

وی همچنین تبلیغات را از راههای اصلی برای معرفی صنایع دستی کشور دانست و افزود: علاوه برتبلیغات باید پژوهشهای کاربردی کشور به سمت و سویی برود که بتواند هنرهای سنتی و صنایع دستی به شیوههای جدید معرفی و بازپیرایی کند.

عباسی با تاکید بر اینکه حمایتهای مالی می تواند خانوادههای را به تولید صنایع دستی تشویق کند، بیان داشت: صنایع دستی قبل از هراقدامی نیاز به معرفی دارد و متولیان این امر باید این هنرها را به مردم بشناسانند.

وی عنوان کرد: در ایران به ویژه گیلان هنرهای زیادی وجود دارد که برخی افراد حتی با نام تمام آنها آشنا نیستند و باید با چاپ بروشور، برگزاری نمایشگاه و ایجاد فروشگاه این هنرها را به مردم معرفی کنند.

نماینده مردم رودسر و املش ادامه داد: صنایع دستی باید متناسب با علاقه مردم طراحی شود درعین حال که هویت وارزشهای سنتی قدیمی حفظ و فراموش نشود.

وی یادآرشد: صنایع دستی و هنرهای سنتی در هر کشوری و استانی به عنوان یک ابزار راهبردی برای توسعه اشتغال و درآمدزایی محسوب می شود.