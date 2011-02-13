پیروزی پرگل میلان مقابل پارما/ رم باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان شب گذشته در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت های سری آ با نتیجه 4 بر صفر مقابل میهمان خود پارما به برتری رسید. برای میلان در این دیدار کلارنس سیدورف (8)، آنتونیو کاسانو (17) و روبینیو (62 و 65) گلزنی کردند.

رم در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه دو بر صفر مقابل میهمان خود ناپولی شکست خورد. هر دو گل ناپولی در این دیدار را "کاوانی" در دقایق 50 (پنالتی) و 83 به ثمر رساند.

برنامه ادامه رقابت ها به این شرح است:

* پالرمو - فیورنتینا

* باری - جنوآ

* برشا - لاتزیو

* کالیاری - کیه‌وو

* کاتانیا - لچه

* سسنا - اودینزه

* سامپدوریا - بولونیا

* یوونتوس - اینتر

جدول رده بندی:

1- میلان 52 امتیاز

2- ناپولی 49 امتیاز

3- اینتر 44 امتیاز - دو بازی کمتر

4- لاتزیو 42 امتیاز - یک بازی کمتر

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18- برشا 22 امتیاز - یک بازی کمتر

19- سسنا 21 امتیاز - یک بازی کمتر

20- باری 14 امتیاز - یک بازی کمتر