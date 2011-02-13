رضا صادقی سرابی رئیس دانشگاه اراک که به عنوان دانشگاه مادر استان مرکزی فعالیت میکند در گفتگو با خبرنگار مهر جزئیات سانحه جادهای شنبه 23 بهمن ماه که گریبان دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور استان مرکزی را گرفت تشریح کرد.
صادقی سرابی با بیان اینکه این دانشجویان مربوط به دانشگاه پیام نور شهرستانهای استان مرکزی بودهاند گفت: این دانشجویان که همگی دختر بوده و از دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نور شهرستانهای استان مرکزی بودهاند قرار بوده برای شرکت در جلسهای به قم بروند اما متاسفانه تقریبا در میانه راه بین اراک و قم دچار سانحه میشوند.
رئیس دانشگاه اراک در تشریح جزئیات این سانحه گفت: این سانحه وقتی رخ میدهد که یک تریلی حامل بار دچار انحراف کامل شده و وارد جاده مقابل میشود و به مینی بوس حامل دانشجویان برخورد میکند.
وی درباره آمار فوتی و جراحت دانشجویان در این حادثه به مهر گفت: آمار اولیه نشان میدهد که 9 نفر از این دانشجویان فوت شده و 6 نفر نیز به شدت زخمی شدهاند که حالشان خیلی هم مساعد نیست.
صادقی سرابی درباره آخرین وضعیت بررسی این سانحه جادهای گفت: این بحث یک مقدار عمیق است. عمق فاجعه برایمان سنگین است و خانوادههای زیادی در رنج هستند.
رئیس دانشگاه اراک با بیان اینکه کلیه دانشجویان متوفی در این سانحه جادهای از بومیان این استان بودهاند، درباره برنامه تشییع پیکرشان گفت: احتمال میرود تا ظهر هماهنگیهای لازم برای تشییع پیکر این دانشجویان نهایی شود.
نظر شما