آغاز توزیع کارت آزمون دکتری دانشگاه آزاد از سه شنبه/ جزئیات رفع نقص کارت

محمدرضا مهراد فر در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: داوطلبان می توانند از ساعت 11صبح روز سه شنبه 26 بهمن ماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.azmoon.org و وارد کردن اطلاعات ثبت نامی برگه ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

وی تاکید کرد: دریافت برگه ورود به جلسه از طریق پایگاه مذکور تا یک ساعت قبل از شروع آزمون امکان پذیر خواهد بود.

معاون مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه داوطلبان باید علاوه بر برگه ورود به جلسه، راهنمای آزمون مذکور را نیز از طریق همان پایگاه دریافت و مندرجات آن را به طور دقیق مطالعه کنند، ادامه داد: چنانچه داوطلبان پس از دریافت برگه ورود به جلسه مغایرتی در مندرجات آن از نظر مشخصات فردی، دین، زبان خارجه و یا عکس ملاحظه کردند، لازم است بلافاصله به باجه رفع نقص در واحد دانشگاهی که آن را به عنوان حوزه امتحانی خود انتخاب کرده اند، مراجعه کنند.

به گفته مهراد فر، آدرس کلیه واحدهای مجری در دفترچه (Ph.D ) راهنمای آزمون ورودی دکتری تخصصی سال 1390 درج شده است.

وی گفت: داوطلبانی که حوزه های امتحانی تهران را انتخاب کرده اند بایستی طبق جدول مندرج در این اطلاعیه مراجعه و نسبت به رفع نقص برگه ورود به جلسه خود اقدام کنند.

مهرادفر زمان رفع نقص برگه ورود به جلسه را از روز چهارشنبه 27 بهمن (صبح و بعد از ظهر) تا ظهر پنجشنبه 28بهمن، صبح از ساعت 8 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 13 الی 17 اعلام کرد.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 28 و 29 بهمن در سه نوبت عصر پنجشنبه و صبح و عصر جمعه در 29 واحد دانشگاهی کشور در 270 رشته محل برگزار می شود که فرایند مصاحبه علمی تا شهریور ماه ادامه دارد.



در این دوره از آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 27 هزار داوطلب رقابت دارند که از این تعداد 23 هزار نفر داوطلب دوره دکتری تخصصی با آزمون و چهار هزار نفر متقاضی دوره دکتری تخصصی بدون آزمون هستند.