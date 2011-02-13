نیم میلیون دانش آموز ورزش شنا را فراگرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، کیومرث هاشمی شامگاه شنبه در نخستین دوره طرح ملی آموزش شنا ویژه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی سباح شهرستانهای تهران که با حضور معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستانهای تهران و مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار و به میزبانی این شهرستان برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: ورزش شنا از جمله فعالیتهای بدنی سفارش شده در دین مبین اسلام است.

این مسئول طرح ملی آموزش شنای دانش آموزان را موفق ارزیابی کرد و افزود: استقبال دانش آموزان، خانواده ها و مربیان از این طرح ملی نشان دهنده موفقیت پروژه و تحقق اهداف پیش بینی شده آن است.

وی از یادگیری شنا توسط نیم میلیون دانش آموز در کشور خبر داد و گفت: تاکنون نزدیک به 60 درصد اهداف این طرح محقق شده و بیش از نیم میلیون دانش آموز در سراسر کشور آموزش لازم پیرامون ورزش شنا را فرا گرفته اند.

هاشمی ادامه داد: آموزش شنا در دوران کودکی یکی از سفارشات اکید پیامبر اسلام(ص) است از این رو اجرای این طرح در سطح آموزش و پرورش مناطق مختلف کشور ادامه خواهد داشت.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح ملی سباح تا پایان تابستان سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: تمام اهداف پیش بینی شده برای این طرح در ادامه برنامه تا پایان سال 90 محقق خواهد شد.

برگزاری جشن، نواخت سرود، اجرای نمایشهایی پیرامون تشویق دانش آموزان برای انجام فعالیتهای ورزشی و بیان دل نوشته های دانش آموزان از دیگر برنامه های جنبی این همایش ورزشی بود.

شهریار با مساحتی بالغ بر 320 کیلومتر مربع و جمعتی نزدیک به 494 هزار و 771 نفر از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب و در مناطق غربی این استان واقع شده است.

این شهرستان از غرب با شهرستانهای کرج و ملارد، از شمال با شهرستانهای قدس و تهران، از جنوب با شهرستانهای رباط کریم و زرند و از شرق با شهرستان اسلامشهر دارای مرز مشترک است.