جوانمرد و رشیدی به تماشای "کافه مک ادم" نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شنبه 23 بهمن‌ماه با میزبانی آثار صحنه‌ای و خیابانی به فعالیت خود ادامه داد. در اولین روز اجراهای صحنه‌ای و خیابانی جشنواره بیست و نهم چهره‌های برجسته تئاتر از جمله مهمانان ویژه جشنواره بودند.



عباس جوانمرد مؤسس گروه "هنر ملی" و از کارگردانان با سابقه و برجسته تئاتر ایران و داود رشیدی کارگردان و بازیگر با سابقه عرصه تئاتر در اولین روز جشنواره به تماشای نمایش "کافه مک ادم" به کارگردانی محمود استاد محمد نشستند. این نمایش در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت.



همچنین حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین روز اجراهای صحنه‌ای و خیابانی بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از مجموعه تئاتر شهر بازدید کرد.



بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 16 بهمن تا اول اسفند به طور همزمان در تهران و استان‌های البرز، گلستان، گیلان و خراسان برگزار می‌شود.