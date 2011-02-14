سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد شرایط ورزش در استان تهران گفت: رشد ورزش بدون داشتن زیر ساخت مناسب ممکن نیست زیرا برای پیشرفت در ورزش نیاز به زیر ساختها و امکانات است که در این بخش در دولتهای نهم و دهم قدمهای مثبت و ارزندهای برداشته شده است. البته با توجه به رشد بالای جمعیت در استان تهران، سازمان ورزش و مسئولان ذیربط برای افزایش سرانه ورزش در تلاش برای افزایش زیر ساختها در این استان هستند.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی 146 پروژه عمرانی برای تجهیز و تکمیل زیر ساختها در تهران آغاز شده، افزود: از بین این پروژهها 19 پروژه در دهه فجر افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت که مهمترین آنها مجموعه ورزشی رسالت بود. البته با تاکید رئیسسازمان تربیتبدنی، تا هفته آینده با تکمیل تجهیزات این مجموعه برای استفاده در اختیار عموم قرار میگیرد.
مدیرکل تربیت بدنی استان تهران با تاکید بر اینکه طبق برنامهریزی انجام شده و تخصیص اعتبارات لازم، قرار است 50 پروژه دیگر تا پایان سال جاری تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار بگیرد و مابقی این پروژهها در دهه فجر سال 90 افتتاح شود، خاطرنشان کرد: اگر این پروژهها تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گیرد، سرانه ورزشی تهران به نیم متر مربع میرسد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر سرانه ورزشی تهران بسیار پائین بوده و دلیل آن رشد روز افزون جمعیت در این استان است که با تلاش مسئولان در دولت نهم و دهم اقدامات بسیار ارزندهای برای افزایش این سرانه صورت گرفته تا هرچه سریعتر آن را به شرایط استاندارد برساند که قطعا در صورت ادامه این روند میتوان شاهد افزایش سرانه ورزشی در استان تهران بود.
افتخاری در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه تربیت بدنی استان در مورد تجهیز ورزشگاه تختی اظهار داشت: هدفمان بینالمللی کردن این ورزشگاه است و این یکی از پروژههای مهمی است که آن را پیگیری میکنیم. قصد داریم با تاسیس هتلی مجهز در کنار این ورزشگاه، شرایطی را فراهم کنیم که ضمن سرویس دهی و میزبانی شایسته از تیمهای خارجی، شرایط برگزاری تورنمنتهای مهم و برگزاری اردوهای این تیمها را در این ورزشگاه فراهم کنیم.
وی با تاکید بر برگزاری با شکوهتر دومین دوره جام ولایت با حضور تیمهای خارجی اظهار داشت: تا دو هفته دیگر تاریخ و تیمهای شرکت کننده در این جام را اعلام میکنیم که در حال حاضر در تلاشیم با فراهم کردن شرابط حضور تیمهای خارجی، اعتبار و زیباییهای این جام را افزایش دهیم.
مدیرکل تربیت بدنی استان تهران تصریح کرد: فوتبال ایران امروز تا حدودی یکنواخت شده و اگر در کنار این مسابقات تورنمنتهایی مانند جام ولایت با جذایبتهای بالا و شرکت تیمهای مطرح تهرانی و خارجی برگزار شود، باعث تنوع در رقابتهای لیگ و افزایش استقبال مردم از مسابقات فوتبال در سطح استان میشود.
افتخاری در پایان گفت: یکی از دلایل استقبال نکردن تماشاگران از مسابقات لیگ خصوصا دیدارهایی که در تهران برگزار میشود، فرسایشی و یکنواخت بودن رقابتهای لیگ است که امیدواریم با برگزاری چنین رقابتهایی مانند جام ولایت به هرچه بیشتر شدن جذابیتهای مسابقات کمک شود.
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