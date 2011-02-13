چهلمین جشنواره بین المللی فیلم رشد کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، استاندار کهگیلویه و بویراحمد صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: استفاده از فیلم و هنر تصویر در انتقال مفاهیم آموزشی و تربیتی پایه و اساس علمی دارد.

قوام نوذری افزود: این جشنواره زمینه شکوفایی توانایی هنری و فرهنگی دانش آموزان این استان را فراهم می کند و فرصت خوبی برای معرفی استعدادهای دانش آموزان استان به کشور است.

وی بیان کرد: توسعه استفاده از هنر تصویر در کلاسهای درس و خانواده به خاطر قدرت بی بدیل تصویر در انتقال مفاهیم بسیار ارزنده و اثر بخش است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: انتظار می رود وزارت آموزش و پرورش برای استفاده بیشتر از فیلمها و تصاویر در کلاسهای درسی برنامه ریزی گسترده ای انجام دهد.

57 فیلم مستند و داستانی در جشنواره رشد به نمایش در می آیند

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز گفت: این جشنواره با هدف تشویق و ترغیب فیلمسازان دانش آموز و فرهنگی در سه دوره تحصیلی ابتدائی، راهنمایی و متوسطه برگزار می شود.

پرویز طاهری بیان کرد: از بین فیلمهای این جشنواره، 57 فیلم از ایران و شش کشور جهان در بخشهای مستند، داستانی بلند و کوتاه و انیمیشن برای نمایش در این استان انتخاب شده است.

طاهری اظهار داشت: رشد سریع تکنولوژی در جهان زمینه استفاده ازهنر تصویر را در محیط مدرسه و خانواده فراهم کرده است.

وی بیان داشت: اگر برنامه ریزی به نحوی انجام شود که شرایط استفاده از فیلمها در کلاس درس و در کنار کار معلم و در طول سال فراهم شود، استفاده از هنر تصویر در انتقال مفاهیم به نحو احسن محقق خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: قرآن کریم بارها به انسان نظر و تدبر در طبیعت را یادآوری فرموده و بر این اساس به تصویر کشیدن جلوه های بی نظیر طبیعت بهترین کتاب خداشناسی است.

طاهری تصریح کرد: خداشناسی و معادشناسی در ذره ذره عالم طبیعت نهفته است و از این فرصت باید در محتوای آموزشی استفاده کرد.