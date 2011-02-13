جزئیات دومین دوسالانه جوایز فناوری ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم دومین دو سالانه جوایز فناوری ایران "ایتا" برای معرفی برترین‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در دو بخش اصلی و پیشخوان 17 اسفند ماه امسال در هتل همای تهران و با حمایت معنوی دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی، سازمان فناوری اطلاعات کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مرکز پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه شریف توسط هفته‌ نامه عصر ارتباط برگزار می‌شود.

تاکنون بیش از 150 درخواست نامزدی در رقابت برترین‌های فناوری ایران به دبیرخانه ایتا ارسال شده که از میان آنها درخواست 5 شرکت برای افزوده شدن به پنل داوری در حال بررسی است و مابقی شرکت‌ها یا به دلیل نبود بخش مرتبط داوری یا غیرقابل رقابت بودن آنها با دیگر شرکت‌ها حائز شرایط رقابت شناخته نشدند.

علاوه بر نامزدهای اولیه ایتا نامزدی دو شرکت "لایزر" در بخش برترین ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت و "رایورز" در بخش برترین شرکت نرم‌افزاری توسط دبیرخانه این جشنواره تایید شده و به پنل داوری افزوده شده‌‌اند.

دبیرخانه دومین دوسالانه جوایز فناوری ایران برای ترغیب عموم کاربران سرویس‌های مختلف نامزدهای ایتا به شرکت در داوری، قرعه‌کشی را میان داوران عمومی که در پنل داوری ثبت نام کرده و در انتخاب برترین نامزدهای خود شرکت کرده‌اند، برگزار و تندیس برترین را به آنان اهدا خواهد کرد.

داوری میان نامزدهای مختلف جوایز فناوری ایران که از 10 بهمن ماه آغاز شده تا 10 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و به صورت آنلاین انجام می‌شود.

در دومین دو سالانه جوایز فناوری ایران علاوه ‌بر اینکه تمامی مخاطبان و کاربران اینترنتی می‌توانند با ثبت‌نام در سایت WWW.ITAWARDS.IR در داوری جوایز فناوری ایران شرکت کنند، هیئت داوران جوایز فناوری ایران مرکب از مدیران ارشد دولتی و خصوصی فعال، کارشناسان، اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و فعالان رسانه‌ای با دریافت نام کاربری و رمز ورود امکان ورود به پنل داوری را خواهند داشت.