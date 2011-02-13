سقوط مبارک و ترس آمریکا از لو رفتن گنجینه سرویس اطلاعاتی مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به سقوط رژیم دیکتاتوری در مصر و چالش های پیش روی این کشور و آمریکا در امر مبارزه با تروریسم نوشت: دولت مصر برای دهه ها همیپمان اصلی آژانس های اطلاعاتی آمریکا بود و اطلاعاتی را درباره گروههای افراطی از جمله القاعده در اختیار این آژانس ها قرار می داد و همکاریهای بسیار نزدیکی را با ایالات متحده در عملیات های مبارزه با تروریسم داشت.

واشنگتن پست در ادامه این گزارش با اشاره به احتمال ایجاد خدشه در روابط مصر و آمریکا و همکاریهای این دو کشور در امر مبارزه با ترویسم می نویسد: تحلیلگران سیاسی بر این باورند دولتی دموکراتیک در مصر مجبور است تا به خواسته های مردم که احتمالا مخالف چنین روابط خاص و نزدیک با واشنگتن هستند، پاسخ دهد.

تحلیلگران سیاسی معتقدند در صورت برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه در مصر، احتمال می رود که جنبش اخوان المسلمین نفوذ سیاسی خاصی را در کشور بدست آورد و روابط مصر با رژیم صهیونیستی بدتر شده و وابستگی این کشور به آمریکا کمتر شود.

در همین حال "رابرت گرنیر" (Robert Grenier) رئیس سابق مرکز مبارزه با تروریسم سیا با اشاره به نقش مستمر ارتش مصر در دولت آتی مصر و کمک نظامی بیش از 1.3 میلیارد دلاری ایالات متحده به این کشور در ظرف مدت یک سال گفت: مصری ها همانند هر انسان دیگری بسیار علاقه مند هستند تا از خشونت افراطیون محفوظ بمانند.

وی در عین حال اظهار داشت: البته به دلیل تلاشهای گذشته آمریکا برای حمایت از رژیم های استبدادی، دولت جدید مصر درباره روابط اسلام آباد-واشنگتن بسیار بدگمان است.

همچنین بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی جینز در واشنگتن، سرویس اطلاعاتی مصر گنجینه ای از اطلاعات را درباره القاعده و دیگر گروههای مخالف آمریکا در خاورمیانه دارد و در این زمینه به عنوان یکی از بهترین سرویس های اطلاعاتی معروف است.

یادآور می شود حسنی مبارک جمعه شب گذشته با اعلام کناره گیری رسمی خود از قدرت، شورای عالی نیروهای مسلح را مامور اداره کشور کرد و در پی اعلام کناره گیری وی از قدرت، موجی از شادی و سرور سراسر سرزمین فراعنه را فرا گرفت.