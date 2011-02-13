مناطق دارای فرمانداریهای ویژه استان تهران اعلام می شود

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: برطبق اعلام وزیر کشور پنج بخشداری در مسیر تبدیل به فرمانداری و شهرستانی مجزا قرار گرفته اند که بخش مرکزی تهران نیز در میان این بخشها دیده می شود.

این مسئول ادامه داد: موضوع تبدیل بخش مرکزی تهران به شهرستانی مجزا و دیگر بخشهای کشور با شرایطی مشابه طی هفته آینده از سوی وزارت کشور اعلام می شود و راهی مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

وی پیرامون طرح فرمانداریهای ویژه استان تهران نیز خاطرنشان کرد: نواحی مشخص شده از مناطق 22 گانه تهران تحت عنوان فرمانداری ویژه با رفع مشکلات موجود در مرزبندیهای این مناطق تا پایان هفته آینده اعلام خواهد شد.

ترکی با اشاره به ویژگیهای مناطق مختلف بخش مرکزی تهران اظهار داشت: بخش مرکزی تهران به دلیل استقرار در مسیر دو استان شمالی کشور و داشته های اکوتوریسمی متعدد در ردیف نواحی گردشگری استان تهران محسوب می شود.

معاون استاندار تهران بیان داشت: تجمیع مناطق مختلف بخش مرکزی تهران در قالب شهرستانی مجزا می تواند مواهب متعددی نظیر افزایش امکانات زیربنایی، ایجاد ساختارهای خدماتی و بالا رفتن اعتبارات اختصاصی را به همراه داشته باشد.

بخش مرکزی تهران با مساحتی بالغ بر هزار و 378 کیلومتر مربع بر اساس مصوبه هیئت وزیران از 55 آبادی، روستا، نواحی کارگاهی و مناطق زراعی و دو شهر پردیس و بومهن تشکیل شده و محدوده جغرافیایی آن از روستای تلو در سرخه حصار آغاز و تا انتهای شهر بومهن ادامه می یابد.

این بخش 200 هزار نفری با شهرهایی همچون رودهن از شهرستان دماوند، لواسانات از شهرستان شمیرانات و ده مسگرآباد از شهرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است.