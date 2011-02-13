همزمانی سالگرد 22 بهمن با پیروزی انقلاب مصر اعجاب انگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در نطق پیش از دستور خود با تبریک آغاز ولایت تابناک حضرت ولیعصر و با اشاره به حضور چشم گیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه گفت: امیدوارم که ملت شریف ایران و نمایندگان شریف در ظل عنایت حضرتشان حرکت انقلاب اسلامی را با شتاب بیشتر در جهت تحقق آرمان های مدینه فاضله مهدوی به ظهور موعود بشریت ختم کنند.

وی گفت: حضور چشم گیر ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن ماه نشانگر عمق تعلق خاطر ملت به انقلاب خویش در شرایط حساس فعلی است و از این جهت لازم است صمیمانه از اقدام کریمانه ملت شریف ایران سپاسگزاری کنم.

رئیس مجلس تصریح کرد: پاسخ گام های استوار مردم و عزم راسخ آنان در حمایت از آرمان های انقلاب اسلامی در خدمت صادقانه قوای 3 گانه نهفته است تا با وحدت و همدلی همه همت خویش را مصروف به حل مشکلات کشور به خصوص معضل بیکاری و ایجاد عدالت نمایند و تحت اشراف ولایت امر وصایای امام راحل و شهدای عظیم الشان را محقق گردانند.

لاریجانی همزمانی یوم الله 22 بهمن با اولین مرحله پیروزی انقلاب مصر را اتفاق اعجاب انگیز خواند و گفت: ملت ریشه دار مصر با پایداری در مبارزه خویش حاکم دست نشانده را به زیر کشاندند و این نهضت الهی است.

نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن ماه یکصدا از انقلاب مردم مصر حمایت کردند. چرا که ملت ایران در طی مسیر انقلاب همواره به دنبال حقوق ملت ها و مستضعفین بوده و در نهضت رهایی بخش ملت مصر نیز در کنار آنان قرار داشته است و در راهپیمایی 22 بهمن ماه همه ملت یکصدا از انقلاب مصر حمایت کردند.

لاریجانی گفت: فریادهای ملت ایران در 22 بهمن ماه ندای ملت ایران را در سال 62 زنده کرد که گفت هیهات که خمینی در مقابل تجاوزات دیو سیرتان و مشرکان و کافران به حریم قرآن و عترت و رسول خدا از امت محمد (ص) و پیروان ابراهیم حنیف ساکت و آرام بماند و نظاره گر صحنه های ذلت باشد. من خودم را برای دفاع از مسلمانان آماده نمودم و در انتظار شهادت هستم و قدرت های غرب و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند به راه خدا که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرکت و بت پرستی است ادامه می دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان اسلام این پابرهنه های مغبوض دیکتاتوری خواب راحت را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانی که به ستم و ظلم خویش اصرار می نمایند سلب خواهد نمود.

رئیس مجلس تاکید کرد: مردم سرافراز ایران در 22 بهمن ماه با همین روحیه از برادران مسلمان خود در منطقه و به ویژه ملت مسلمان مصر حمایت کردند.

وی همچنین با اشاره به سرگشتگی های آمریکا در انقلاب مردم مصر افزود: آمریکا تلاش کرد که نظام دیکتاتوری مبارک را حفظ کند و از انواع و اقسام فریبکاری های سیاسی استفاده کرد، اما هوشیای جوانان مصر با اقدامات به جا توطئه های آمریکا را خنثی کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاسیس شورای نظامی در مصر برای اداره کشور، این شورا را آخرین شگرد آمریکا در مصر خواند و افزود: آمریکا به دنبال این است که سلطه خود در مصر را تداوم دهد و به کشورهای دیگر نیز حکم کرد که از این شورا حمایت کنند همان کشورهایی که تا چند روز پیش به دنبال تداوم حکومت مبارک بودند.

لاریجانی گفت: اینها مختصر تاملی نیز نکردند که اگر قرار بود با اینگونه حمایت ها انقلاب مصر را عقیم کنند حمایت قبلی آنها موثر بود.

وی تاکید کرد: اصل عصیان جوانان مصر از این تحقیرهای آمریکا طی این 30 سال گذشته نشئت گرفته است. چرا که عزت ملی این کشور بزرگ را به خاطر همکاری با رژیم صهیونیستی لگد کوب کرده است و حال با کمال پررویی می گوید شرایط آینده دموکراتیک در مصر باید معاهده ننگین کمپ دیوید را محترم بشمارد.

لاریجانی با مطرح کردن این سئوال که این چه دموکراسی است که با دستور آمریکا در تشکیل شورای نظامی غیر قانونی تشکیل گردد و هدف آن نیز از پیش مشخص شده است، ادامه داد: آیا هدف انقلاب جوانان مصر تنها سرنگونی یک ژنرال و تسلط یک ژنرال دیگر بود؟

نماینده مردم قم در مجلس همچنین با اشاره به اطلاعیه شماره 4 نظامی این شورا گفت: متاسفانه دراین اطلاعیه نظامی آنان همان دولت کذایی را مامور اداره کشور کرده اند اما ارتش مصر از یک بدنه مردمی برخوردار است و اکنون نیز در کنار مردم حرکت می کنند.

لاریجانی گفت: اینگونه ابلاغیه های آمریکا وجهه ارتش مصر را نزد مردم مصر تخریب می کند و نتیجه آن هم جز چیزی در انقلاب ایران از پیوستن نیروهای ارتش به انقلابیون رخ داد نخواهد بود.

وی گفت: ارتش مصر سابقه مجاهدت با اسرائیل را دارد و مجاهدینی چون خالد اسلامبولی را در خود جای داده بود و آمریکا نیز تصور نکند که با یک بند بازی سیاسی و حمایت دولت های بی مقدار می تواند در این مرحله از انقلاب مصر با نوعی کلاهبرداری فرصت طلبانه آتش خشم سوزان جوانان مصر را خاموش کند.

وی گفت: سنگ اندازی های آمریکا در جریان انقلاب مصر موجب می شود انقلاب مصر توده ای تر و با سمت و سویی شدید تر در مخالفت آمریکا و صهیونیسم داشته باشد.