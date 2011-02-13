تصاویر اسرارآمیزترین دست نوشته تاریخ/ قدمت دست نوشته ها کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دست نوشته های "ووینیچ" عنوان "اسرارآمیزترین دست نوشته های تاریخ" را به خود اختصاص داده اند چرا که با سیستم رمزنویسی بسیار پیچیده ای نوشته شده اند. به طوری که تاکنون هیچ یک از نشانه شناسان و رمزشناسان دنیا موفق نشده اند رموز به کار رفته در این دست نوشته ها را رمزگشایی کنند.

اکنون گروهی از پژوهشگران دانشگاه آریزونا با استفاده از تکنیک رادیوکربنی موفق شدند قدمت این دست نوشته ها را تعیین کنند.

با دیدن این آثار می توان فهمید که این دست نوشته ها، غنی از تصاویری از گیاهان ناشناخته، نقشه های آسمان و اشکالی از انسان و متونی هستند که به زبانی ناشناخته با حروف بسیار عجیب نوشته شده اند.

استفاده از تکنیکهای رمزنویسی که در قرون وسطی و در عصر رنسانس به کار می رفته است تاکنون نتوانسته اند در رمزگشایی این متون موثر باشند و حتی پیشرفته ترین آلگوریتمهای رمزگشایی رایانه ای نیز بی نتیجه بوده اند. به همین دلیل این فرضیه مطرح شده بود که این آثار در دوره امپراتور رودولف دوم (سلطنت از 1576 تا 1612) نوشته شده اند. در حقیقت رودولف دوم از کلکسیونرهای بزرگ متون کیمیاگری بوده است.

این دست نوشته ها در سال 1912 توسط یک تاجر کتابهای عتیقه به نام "ویلفرید ووینچ" در "ویلا موندراگونه" ایتالیا کشف شد و در حال حاضر در کتابخانه دست نوشته ها و کتب کمیاب دانشگاه ییل نگهداری می شوند.

براساس گزارش وورد ساینس، این محققان با استفاده از چهار نمونه کوچک (1 در 6 میلیمتر) از حاشیه های صفحات مختلف این دست نوشته توانستند با تکنیک رادیوکربنی این اثر اسرارآمیز را تعیین تاریخ کنند.

نتایج این تحقیقات نشان داد که این دست نوشته ها بین سالهای 1404 تا 1438 نوشته شده اند و بنابراین قدیمی تر از آن چیزی هستند که تاکنون تصور می شد.

این کشف، توضیحات پذیرفته شده ای را که تاکنون در مورد منشای این دست نوشته ها ارائه شده بود به چالش می کشد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "بسیار خوب خواهد شد اگر بتوانیم با استفاده از رادیوکربنی، تاریخ جوهر این متون را هم تعیین کنیم. اما در حال حاضر انجام این کار بسیار دشوار است چرا که بعضی از این جوهرها منشای غیرآلی دارند و بنابراین کربن در آنها به کار نرفته است. می دانیم که رنگها از جوهرهایی هستند که در عصر رنسانس وجود داشته اند."