السد قطر به مرحله دوم صعود کرد/ شکست سنگین نماینده سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، دور نخست از مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شنبه شب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های السد قطر و الاتحاد سوریه در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه پیگیری شد.

در این بازی که به قضاوت علیرضا فغانی از ایران برگزار شد تیم السد با نتیجه 5 بریک از سد میهمان خود گذشت و جواز صعود به مرحله دوم پلی‌آف رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد. برای السد در این این بازی عبدالقادر کیتا (15 و 28)، لیاندرو داسیلوا (33 و 66) و مجدی صدیق 76 گلزنی کردند و تک گل تیم الاتحاد را نیز محمد عمر حمیدی در دقیقه 81 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

بدین ترتیب تیم‌های السد قطر و سری وی جایا اندونزی با برتری مقابل الاتحاد سوریه و موانگ تونگ یونایتد تایلند جواز صعود به مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را بدست آوردند تا هفته آینده با تیم‌های دمپو هند و العین امارات برای کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا رقابتی تازه را آغاز کنند.

- برنامه دیدارهای مرحله دوم پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

شنبه - 30/11/1389

* السد قطر - دمپو هند

* سری وی جایا اندونزی - العین امارات