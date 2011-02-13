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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا/

السد قطر به مرحله دوم صعود کرد/ شکست سنگین نماینده سوریه

السد قطر به مرحله دوم صعود کرد/ شکست سنگین نماینده سوریه

تیم فوتبال السد قطر با برتری مقابل الاتحاد سوریه به مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور نخست از مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شنبه شب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های السد قطر و الاتحاد سوریه در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه پیگیری شد.

در این بازی که به قضاوت علیرضا فغانی از ایران برگزار شد تیم السد با نتیجه 5 بریک از سد میهمان خود گذشت و جواز صعود به مرحله دوم پلی‌آف رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد. برای السد در این این بازی عبدالقادر کیتا (15 و 28)، لیاندرو داسیلوا (33 و 66) و مجدی صدیق 76 گلزنی کردند و تک گل تیم الاتحاد را نیز محمد عمر حمیدی در دقیقه 81 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

بدین ترتیب تیم‌های السد قطر و سری وی جایا اندونزی با برتری مقابل الاتحاد سوریه و موانگ تونگ یونایتد تایلند جواز صعود به مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را بدست آوردند تا هفته آینده با تیم‌های دمپو هند و العین امارات برای کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا رقابتی تازه را آغاز کنند.

- برنامه دیدارهای مرحله دوم پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
شنبه - 30/11/1389
* السد قطر - دمپو هند
* سری وی جایا اندونزی - العین امارات

کد مطلب 1252476

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