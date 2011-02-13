به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت شش جانبه فوتسال خبرگزاری‌های ایران - گرامیداشت دهه مبارک فجر- شنبه شب با برگزاری دو دیدار در سالن مجموعه ورزشی ساعی آغاز شد که طی آن تیم‌های فوتسال خبرگزاری مهر و ایثارگران بانک ملت برابر حریفان خود به پیروزی دست یافتند.

در دیدار افتتاحیه این جام که به مناسبت یاد و گرامیداشت مرحوم مجتبی تکین دبیر عکس خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز برگزار شد، تیم فوتسال خبرگزاری مهر به عنوان میزبان مسابقات، با نتیجه 10 بر یک خبرگزاری ایلنا را شکست داد و در دیگر مسابقه برگزار شده ایثارگران بانک ملت با نتیجه 12 بر 2 از سد خبرگزاری برنا گذشت.

این دو مسابقه در شرایطی برگزار شد که تیم خبرگزاری ایلنا با تیمی یکدست و با اخلاق برابر میزبان مسابقات قرار گرفت و با وجود شکست، نمایش قابل قبولی داشت. ضمن اینکه خبرگزاری برنا نیز با وجود متحمل شدن شکست برابر ایثارگران ملت که به عنوان مهمان ویژه در این دوره حضور دارد، نمایش قابل قبولی داشت و شاگردان حمید ترابپور فوتبال تماشاگر پسند و زیبایی را به نمایش گذاشتند.

در ادامه این رقابتها یکشنبه شب چهار خبرگزاری روردروی یکدیگر قرار خواهند گرفت که دو خبرگزاری فارس و ایسنا که در شب نخست استراحت داشتند به ترتیب به مصاف تیم های ایلنا و برنا خواهد رفت. برنامه روز دوم از مسابقات فوتسال جام خبرگزاری ها به شرح زیر است:

* خبرگزاری فارس - خبرگزاری ایلنا، ساعت 20 (گروه الف)

* خبرگزاری ایسنا - خبرگزاری برنا، ساعت 20:45 (گروه ب)