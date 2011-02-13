به گزارش خبرنگار مهر، عباس زاقلی در مراسم افتتاح دادسرای فرهنگ و رسانه که صبح یکشنبه با حضور دادستان تهران در دادسرای عمومی انقلاب برگزار شد، افزود: در باب رسیدگی به مسایل رسانه‌ای از اوایل دهه 70 و زمان تشکیل دادگاه انقلاب در کنار رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به مسایل رسانه‌ها و مطبوعاتی نیز رسیدگی می‌شد.

وی ادامه داد: حال اینکه چرا جرایم مطبوعاتی در دادگاه و مجتمع های قضایی کارکنان دولت رسیدگی می‌شد، دلایل و نقدهای مختلفی وجود داشت اما به هر تقدیر این موضوع تا زمان تشکیل دادسراها در اوایل دهه 80 ادامه داشت.

رئیس دادسرای کارکنان دولت افزود: البته در دادسرای کارکنان دولت نیز رسیدگی به پرونده مطبوعات تخصصی نبود و اکثر شعب به جرایم آنها رسیدگی می‌کردند اما هم اکنون دلایلی باعث شده که دادستان تهران دادسرای فرهنگ و رسانه را که از استقلال بیشتری برخوردار باشد ایجاد کرده چرا بحث جایگاه و اهمیت رسانه‌های جمعی موضوعی است که برای همه شناخته شده است و در دو دهه اخیر تحولات شگرفی در علوم ارتباطات اتفاق افتاده که اهمیت تشکیل دادسرای مطبوعات را بیشتر می‌کند.

وی با اشاره به ایجاد فضای اینترنتی و ماهواره‌ها در علوم ارتباطی گفت:‌ طبیعتا بحث ارتباط بین افراد آسانتر شده و به همین دلیل جرایم خاصی را نیز پدید آورده است که قابل اغماض نیستند و برای مقابله با این بزهکاریهای جدید اولین گام تخصصی شدن قضات رسیدگی به این جرایم است که با همت دادستان و مسئولان قوه قضائیه این گام برداشته شده و دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان دادسرای تخصصی به این موضوع رسیدگی می‌کند.

زاقلی با تاکید بر اینکه دادسرای فرهنگ و رسانه دستاوردهای مهمی خواهد داشت، تصریح کرد:‌ علاوه بر احقاق حقوق بهتر اصحاب رسانه و تحقق عدالت قضائی به نظر می‌رسد خروجی کار باید ترویج اخلاق رسانه‌ای باشد و طبیعتاً با به کار بستن حقوق جزا در رسانه‌ها و اعمال مقررات احیای ارزش‌هایی که باید در این بستر باشد حمایت و پاسداری می‌شود.

وی همچنین افزود: تمرکز تجربیات قضات و پیشرفت قوانین یکی دیگر از دستاوردهای دادسرای فرهنگ و رسانه خواهد بود.