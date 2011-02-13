صدرنشین متوقف شد/ پیروزی پرگل بایرن

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند شب گذشته در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت های بوندس لیگا در حالی که تا دقیقه 90 دیدار با کایزرسلاترن از میزبان خود پیش بود در واپسین لحظات بازی توسط "موراوک" دروازه اش گشوده شد تا در دومین هفته متوالی طعم تساوی را بچشد. این تیم هفته گذشته نیز مقابل شالکه متوقف شده بود.

بایرن در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با چهار گل مقابل میهمان خود هوفنهایم پیروز شد. برای بایرن در این دیدار ماریو گومژ (2)، توماس مولر (15) و آرین روبن (63 و 81) گلزنی کردند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* شالکه یک - فرایبورگ صفر (علی کریمی در فهرست ذخیره های شالکه هم حضور نداشت)

* سنت پائولی 3- مونشن گلادباخ یک

* اینتراخت صفر - بایرلورکوزن 3

* اشتوتگارت یک نورنبرگ 4

* ولفسبورگ صفر - هامبورگ یک



رقابت های هفته بیست و دوم بوندس لیگا امروز با برگزاری دو بازی زیر به پایان می رسد:

* کلن - ماینتس

* وردربرمن - هانوفر

جدول رده بندی:

1- دورتموند 52 امتیاز

2- لورکوزن 42 امتیاز

3- بایرن مونیخ 39 امتیاز

4- ماینتس 37 امتیاز - یک بازی کمتر

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16- کلن 22 امتیاز - یک بازی کمتر

17- اشتوتگارت 19 امتیاز

18- مونشن گلادباخ 16 امتیاز